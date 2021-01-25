AK Partili il başkanından 'karne' açıklaması: Siyasi bir amaç yok
|25 Ocak 2021 09:55
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AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, imam hatip lisesi öğrencilerinin karnelerini evlerine giderek dağıtması sonrası gelen tepkilere açıklama yaptı.
Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü tüm okullarda "dijital karne" dağıtımı yapıldığını, kendilerinin de Tekirdağ'da ikamet eden üç aileye karne verdiğini söyledi.
Özcan, "
Bu sürprizimiz, zaten iletişim halinde olduğumuz velilerimiz tarafından (Burada belirtiyor olmaktan mahcubiyet duyuyorum ama his yoksunlarına belki bir cevap olacaktır; kızlarımızdan bir tanesi, babasını Kovid-19 belasından dolayı kaybetti.) talep edildi. Veliler karneleri bastırmışlar ve bizi davet ettiler. Bizler de böyle bir hayra, böyle bir mutluluğa vesile olmaktan geri duramazdık. Hediyelerimizi hazırladığımız gibi bu üç evladımızın evlerine gittik. Öyle zannediyorum ki başarılı kızlarımızı tebrik etmek, onlara hediyeler vermek, yetimleri sevindirmek; kalbinde duygu besleyen her insan için bambaşka bir mutluluk kaynağıdır"ifadelerini kullandı.
'Bakanlık ya da okul müdürünün bilgisi yok'
Karnelerin dağıtımı ve adreslerle ilgili bilginin paylaşımında Milli Eğitim Bakanlığı ile okul müdürünün herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Özcan, "
Hatta belki de sosyal medya paylaşımımız ile haberleri olmuştur. Zaten iletişim halinde olduğumuz bu ailelerden, paylaşım yapmak için de müsaade aldık. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet, siyasi bir amaç ya da oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir. Amacımız sadece gençlerimize sürpriz yapmaktı ve iyiliği teşvik etmekti. Velilerden ve evlatlarımızdan da müsaade alarak paylaşmıştık. Zira o çocukların yüzlerindeki tebessüm, gelecek tüm kötü eleştirilere bedeldi belki de. Birtakım insanlar, çocuklarımızın yüzlerine bir nebze de olsa mutluluk vermekten yıllardır uzak durdukları için her çabayı şerre, her fikri suizanna yormakta. Mevzu bahis çocuklar olduğunda bile hüsnüzan içinde düşüncelere kapılamayacak kadar mı kararttık kalplerimizi?"
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