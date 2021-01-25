1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Demet Akalın tepki göstermişti! TDK'ya göre hangisi doğru?

Sosyal medya paylaşımlarında yaptığı yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, kızı Hira'nın Türkçe kitabındaki heceleme örneğine, "Ben yapsam içimden geçersiniz" dedi. Peki TDK, Akalın'ın itiraz ettiği heceleme için ne söylüyor?
 25 Ocak 2021 10:06
+Aa- Yazdır
Demet Akalın tepki göstermişti! TDK'ya göre hangisi doğru?

Ünlü popçu, Instagram sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyerek, "ilköğretim" kelimesinin "il-köğ-re-tim" şeklinde hecelenmesine tepki göstermiş, "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" demişti.

TDK: Kitap doğru

Türk Dil Kurumu'na göre MEB'in Türkçe kitabındaki heceleme biçimi doğru. TDK'nın sitesinde bitişik yazılan kelimelerdeki heceleme kuralı şöyle açıklanıyor: "İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul vb."

Ağız açma sayısı

Bir ilkokul öğretmeni de konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yeni müfredata göre kelime 'il-köğ-re-tim' şeklinde heceleniyor. Birleşik sözcükler, hecelerin ağızdan çıktığı şekliyle bölünüyor. Kelime, ağız açma sayısı ile heceleniyor. Eskiden böyle değildi, ancak en az 5 senedir bu şekilde kullanılıyor."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor
25 Ocak 2021 11:51		 Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye: Askerime polisime saldırmam
24 Ocak 2021 23:17
Ümit Erdim'den 'izinsiz görüntü kullanımı' şikayeti
24 Ocak 2021 15:22		 İlyas Salman'dan skandal! Erdoğan'a oy veren halka hakaret etti
24 Ocak 2021 14:10
İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluştu: Gözyaşları sel oldu!
24 Ocak 2021 10:07		 Serdar Ortaç: Erdoğan'ın liderliğine aşığım
23 Ocak 2021 13:28
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!
21 Ocak 2021 23:08		 Ozan Güven hakim karşısında 'Aylık gelirim 5 bin TL'
21 Ocak 2021 14:16
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
20 Ocak 2021 15:41		 Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak
20 Ocak 2021 10:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran 3 sanığa hapis cezası13:33 - Kağıt toplayıcısı dehşeti: Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı13:22 - Vakaların sıfırlandığı ilçede kamu görevlilerine başarı belgesi13:21 - Öğretmenlere, ilk yardım eğitimi verilecek13:19 - Kadın kooperatiflerine hibe desteği 2021'de devam edecek13:14 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi sınırda yakalandı
13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:07 - Mehmet Uçum: Dünyayı partili başkanlar yönetiyor13:05 - RTÜK'ün yeni başkan ve başkanvekili belli oldu13:03 - Muharrem İnce'nin, kuracağı partinin tüzük, logo ve programı hazır12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:50 - Terörden aranan zanlının HDP'li milletvekiliyle fotoğrafları dava dosyasında
12:34 - WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği planından sonra milyonlarca kullanıcıyı kaybetti12:33 - İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 32,78'e yükseldi12:31 - SGK prim borçları yapılandırmasına başvuran sayısı açıklandı12:23 - '80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz'12:22 - Bir Üniversitede 'Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu
12:20 - Gün ortası döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
Arkadaşından geldiğini sandığı linke tıkladı, tüm parası gitti
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para cezası uyguladı
Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Esnafın gözü kulağı Kabine'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kripto para 1
reçel 1
polkadot 2
bright-osayi samuel 1
gülnaz şırınga 2
İvasu Nehri 1
volkan konak 1
kötü sanat müzesi 1
ne giysem sendromu 1
Afrodit çamuru 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam