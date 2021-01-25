Demet Akalın tepki göstermişti! TDK'ya göre hangisi doğru?
|25 Ocak 2021 10:06
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Ünlü popçu, Instagram sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyerek, "ilköğretim" kelimesinin "il-köğ-re-tim" şeklinde hecelenmesine tepki göstermiş, "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" demişti.
TDK: Kitap doğru
Türk Dil Kurumu'na göre MEB'in Türkçe kitabındaki heceleme biçimi doğru. TDK'nın sitesinde bitişik yazılan kelimelerdeki heceleme kuralı şöyle açıklanıyor: "İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul vb."
Ağız açma sayısı
Bir ilkokul öğretmeni de konuyla ilgili şunları söyledi:
"Yeni müfredata göre kelime 'il-köğ-re-tim' şeklinde heceleniyor. Birleşik sözcükler, hecelerin ağızdan çıktığı şekliyle bölünüyor. Kelime, ağız açma sayısı ile heceleniyor. Eskiden böyle değildi, ancak en az 5 senedir bu şekilde kullanılıyor."
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