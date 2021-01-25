Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek
|25 Ocak 2021 10:40
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe günü saat 10.30'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı bankanın internet sitesinde, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
"Enflasyon Raporu 2020-IV" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Benzine zam bekleniyor
25 Ocak 2021 09:40
|'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
23 Ocak 2021 09:45
|Sütün fiyatı üreticide 2,5 lira, markette 8 lira
20 Ocak 2021 22:44
|İzmir gevreğine zam geldi
18 Ocak 2021 22:07
|'Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın sebebi sektör değil'
13 Ocak 2021 16:30
|Benzin, motorin ve LPG'de indirim
13 Ocak 2021 12:41
|Yeni yıldaki yüzde 25 zam satışları vurdu!
13 Ocak 2021 11:45
|Hamsinin kilosu 40 liraya çıktı
12 Ocak 2021 20:36
|Motorine 17 kuruş zam yapıldı ama pompaya yansımayacak
12 Ocak 2021 17:22
|Benzine 17 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
11 Ocak 2021 17:56