MEB, öğretmenlerin mesleki çalışma haftasını ne zaman açıklayacak?
|25 Ocak 2021 11:05
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MEB aldığı karar ile yarı yıl tatilinin 3 hafta olarak uygulanacağını açıkladı. Bunu yaparken de Nisan ayında yapılmakta olan ara tatilin de yarı yıl tatiline eklendiğini açıkladı.
Ara tatillerde öğrenciler izinli olsalar da öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları söz konusu olmaktadır.
MEB yarıyıl tatili başladığı halde üçüncü hafta (8-12 Şubat) ya ilişkin bir açıklama yapmış değil. Öğretmenlerin büyük bir kısmının memleketlerine gitmiş olabilecekleri de düşünülerek MEB'in programı bir an önce açıklaması gerekir.
MEB'in bu anlamsız sessizliği kaygıları da beraberinde getirmektedir. Bazı illerde bu hafta içerisine ilk yardım seminerleri düzenlendiği bilgileri gelmektedir. Salgının devam ettiği bir süreçte yüz yüze ilk yardım eğitimi düzenlenmesinin anlamsızlığı bir yana öğretmenlerin kanuni izin dönemi olan (yarıyıl tatilinde) düzenlenmesi semineri hukuki olarak da sakatlamaktadır.
657 sayılı yasada "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez." Hükmü söz konusu olup bu hükme rağmen yapılan seminerlerin ancak ve ancak gönüllülük esasına göre yapılması gerekir.
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