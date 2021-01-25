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Diyarbakır'da 'Eren-2 Narko Terör Tırpan' Operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı
 25 Ocak 2021 11:09
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Diyarbakır'da 'Eren-2 Narko Terör Tırpan' Operasyonu

Diyarbakır'da geçen yıl 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan ve aylar süren titiz çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca narkoterörizmle mücadele çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında 2020 yılında 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 19 Ocak'ta başlatılan "Eren-2 Narko Terör Tırpan" operasyonunda, Diyarbakır ve Lice ilçesi merkezinde, Lice'nin Dibek, Yolçatı, Kutlu, Dallıca ve Araklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin Çağıl Mahallesinde 42 adreste 31 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramada, ayrıca 22 kilogram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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