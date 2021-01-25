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WhatsApp ,milyonlarca kullanıcı kaybetti

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına zorunlu tuttuğu veri paylaşımı güncellemesi sonrası milyonlarca kişiyi kaybetti. Ocak ayının ilk üç haftasında Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı.
 25 Ocak 2021 11:14
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WhatsApp ,milyonlarca kullanıcı kaybetti

Dünya genelinde 2 milyar kişi tarafından kullanılan WhatsApp, alınan güncelleme kararı sonrası kan kaybetmeye devam ediyor.

The Guardian'da yer alan habere göre popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılara zorunlu tutulan yeni güncellemenin ardından milyonlarca kullanıcısını rakiperine kaptırdı.

İngiltere'de parlamento komitesinden yapılan açıklamalara göre Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı. İki mesajlaşma uygulaması da yeni kullanıcılarını Ocak ayının ilk üç haftasında getirdi.

Güvenli mesajlaşma uygulaması Signal, 6 Ocak'ta İngiltere'de ilk binde bile değilken, 9 Ocak'ta ülkede en çok indirilen uygulama oldu.

WhatsApp kaç kullanıcıyı kaybettiğini kesin olarak açıklamıyor. Ancak İngiltere verilerine bakıldığında WhatsApp en çok indirilen uygulamalr sırasında sekizden 23'e geriledi.

WHATSAPP'IN ZORUNLU GÜNCELLEMESİ

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp kullanıcılara dair verilerine ilişkin bir güncelleme yaptı. Şirket ilk olarak 8 Şubat itibariyle yeni güncellemeye onay vermeyenlerin WhatsApp'ı kullanamayacağını belirtti. Başta Hindistan olmak üzere bu karar milyonlarca kullanıcının tepkisini çekti. Şirket yeni gelişmeleri kullanıcılara daha iyi anlatabilmek amacıyla onay tarihibi 15 Mayıs'a erteledi.

WhatsApp işletme hesaplarıyla iletişime geçen kullanıcıların verilerin işleneceğini duyurmuştu. Şirket kişisel konuşmaların görülmeyeceğini ancak işletmelere kullanıcılarını daha iyi tanıma şansı verileceğini aktarmıştı.

Şirket gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamalarda kişisel iletişimde uçtan uca şifrelemenin devam edeceğini belirtse de kullanıcı kaybetmeye devam ediyor.
NTV
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