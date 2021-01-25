1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tapu Müdürlüğünde kurulan rüşvet çarkının detayları

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Rüşvet alışverişini zarflar içinde yapan şüpheliler, zarflarda para olduğunu inkar etmişti. Ancak adreslerde yapılan aramalarda zarflarda paralar bulundu
 25 Ocak 2021 11:23
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Polis, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddiaları üzerine detaylı çalışma yaptı. Ardından, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında tapu müdürünün de olduğu 11'i memur, 39 şüpheli yakalandı. Rüşvet çarkının detaylarına TRT Haber ulaştı.

Uzun sürecek işlemler rüşvetle hızla sonuçlandırılıyordu

Şüpheliler, uzun sürecek işlemleri para karşılığında hızlandırıyordu. Rüşvetin daha çok, memurlar ve müteahhitler adına iş takibi yapanlar arasında döndüğü iddia edildi.

Şüpheli tapu müdürünün ise müteahhitler ile memurlar için rüşvet pazarlığı yaptığı öğrenildi. Verilen para beğenilmezse, işin yavaşlatıldığı ortaya çıktı. Alınan paraların ise tapu müdürü ve tapuda çalışan memurlar arasında paylaşıldığı öne sürüldü.

Zarf içinde rüşvet dağıtılıyordu

Rüşvet miktarı, tapu verilecek yerin büyüklüğüne göre değişiyordu. Duruma göre rüşvet 10 bin lirayı buluyordu.

Bir adreste yapılan aramada, zarflar içinde 36 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler inkar etse de zarflarla ilgili beyanları aralarındaki çelişkiyi ortaya koydu.

Kimine göre zarfların içindeki paralar yaptığı "birikim"den ibaretti. Kimine göre ise "müşterilerden zarf içinde alınan eksik evrak"tı. İçinde eksik evrak var denilen zarf, şüphelinin ceketinden çıktı. İddia edilenin aksine zarfın içinde rüşvet olarak alındığı belirlenen para vardı.

Olayla ilgili gözaltına alına 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
23 Ocak 2021 06:15		 Artvin'de yolsuzluk operasyonu, 2'si kamu görevlisi 16 gözaltı
22 Ocak 2021 13:42
Tapu Müdürü dahil 40 kişi rüşvetten gözaltına alındı
22 Ocak 2021 11:58		 Kasadaki çay paketinden servet çıktı... Hepsini rüşvetten kazanmış
19 Ocak 2021 11:27
Rüşvet operasyonu detayları: 250 milyon TL haksız kazanç sağlanmış
25 Aralık 2020 10:10		 Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
24 Aralık 2020 05:08
Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
23 Aralık 2020 13:06		 Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
19 Aralık 2020 08:13
Kocaeli'de kamuyu zarara uğratan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı
28 Kasım 2020 14:14		 Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
24 Kasım 2020 11:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran 3 sanığa hapis cezası13:33 - Kağıt toplayıcısı dehşeti: Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı13:22 - Vakaların sıfırlandığı ilçede kamu görevlilerine başarı belgesi13:21 - Öğretmenlere, ilk yardım eğitimi verilecek13:19 - Kadın kooperatiflerine hibe desteği 2021'de devam edecek13:14 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi sınırda yakalandı
13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:07 - Mehmet Uçum: Dünyayı partili başkanlar yönetiyor13:05 - RTÜK'ün yeni başkan ve başkanvekili belli oldu13:03 - Muharrem İnce'nin, kuracağı partinin tüzük, logo ve programı hazır12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:50 - Terörden aranan zanlının HDP'li milletvekiliyle fotoğrafları dava dosyasında
12:34 - WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği planından sonra milyonlarca kullanıcıyı kaybetti12:33 - İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 32,78'e yükseldi12:31 - SGK prim borçları yapılandırmasına başvuran sayısı açıklandı12:23 - '80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz'12:22 - Bir Üniversitede 'Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu
12:20 - Gün ortası döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
Arkadaşından geldiğini sandığı linke tıkladı, tüm parası gitti
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para cezası uyguladı
Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Esnafın gözü kulağı Kabine'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bright-osayi samuel 1
24 ocak 2020 sivrice depremi 1
pişmanlık 4
Ankara Mamakta Vahşi Köpek Saldırısı 1
volkan konak 1
eos 2
kendini ihbar etmek 1
gülnaz şırınga 2
polkadot 2
sözlükten emekli olma koşulları 5
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam