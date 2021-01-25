Tapu Müdürlüğünde kurulan rüşvet çarkının detayları
|25 Ocak 2021 11:23
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Polis, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddiaları üzerine detaylı çalışma yaptı. Ardından, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirdi.
Aralarında tapu müdürünün de olduğu 11'i memur, 39 şüpheli yakalandı. Rüşvet çarkının detaylarına TRT Haber ulaştı.
Uzun sürecek işlemler rüşvetle hızla sonuçlandırılıyordu
Şüpheliler, uzun sürecek işlemleri para karşılığında hızlandırıyordu. Rüşvetin daha çok, memurlar ve müteahhitler adına iş takibi yapanlar arasında döndüğü iddia edildi.
Şüpheli tapu müdürünün ise müteahhitler ile memurlar için rüşvet pazarlığı yaptığı öğrenildi. Verilen para beğenilmezse, işin yavaşlatıldığı ortaya çıktı. Alınan paraların ise tapu müdürü ve tapuda çalışan memurlar arasında paylaşıldığı öne sürüldü.
Zarf içinde rüşvet dağıtılıyordu
Rüşvet miktarı, tapu verilecek yerin büyüklüğüne göre değişiyordu. Duruma göre rüşvet 10 bin lirayı buluyordu.
Bir adreste yapılan aramada, zarflar içinde 36 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler inkar etse de zarflarla ilgili beyanları aralarındaki çelişkiyi ortaya koydu.
Kimine göre zarfların içindeki paralar yaptığı "birikim"den ibaretti. Kimine göre ise "müşterilerden zarf içinde alınan eksik evrak"tı. İçinde eksik evrak var denilen zarf, şüphelinin ceketinden çıktı. İddia edilenin aksine zarfın içinde rüşvet olarak alındığı belirlenen para vardı.
Olayla ilgili gözaltına alına 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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