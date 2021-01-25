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Öğretmenlere, ilk yardım eğitimi verilecek

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk "Önümüzdeki 3 aylık süreçte ilk etapta 260 bin öğretmenimize, idarecimize ve diğer okul çalışanlarımıza, akabinde de öğrenci ve velilerimize ilk yardım eğitimlerinin verilmesini hedefliyoruz" dedi. 81 ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde verilecek eğitimlerde ilk yardım eğitiminin 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatten oluştuğu belirtildi.
 25 Ocak 2021 13:21
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Öğretmenlere, ilk yardım eğitimi verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlk Yardım Eğitim Seferberliği projesi kapsamında gelecek 3 ayda ilk etapta 260 bin öğretmen, idareci ve diğer okul çalışanlarına, ardından da öğrenci ve velilere ilk yardım eğitimi verilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, "Görevimiz İlk Yardım" sloganı ile başlattıkları "İlk Yardım Eğitimi Seferberliği" projesinin çevrimiçi tanıtım töreninde konuştu.

Çocukların iyi bir eğitim almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Selçuk, okula gelen her öğrenciye güvenli bir ortam sunma ve var olan şartları, gelişen imkanlar dahilinde iyileştirme sorumluluğunda olduklarını belirtti. Okulda tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerin uygulayacağı ilk ve ivedi sağlık desteğinin kritik önem taşıdığına dikkati çeken Selçuk, çocukların güvenliğini daha da artırmak amacıyla bugün büyük bir "İlk Yardım Eğitimi Seferberliği" başlattıklarını ifade etti.

- "Okullarda insan kaynağının yetkinleşmesi önemli"

İlk yardımı, bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde yapılan ilk müdahale olarak tanımlayan Selçuk, bunu yapan kişinin bir yetkinliğe sahip olması gerektiğini söyledi. Bu yetkinliğe sahip kişilere "ilk yardımcı" dediklerini anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, ilk yardımcı olmanın koşulu nedir? Bu koşul, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan İlk Yardım Yönetmeliği doğrultusunda gerekli eğitimleri almak ve ilk yardımcı sertifikasına sahip olmaktır. İşte biz öğretmenlerimizin ve diğer okul personelinin bu belgeye sahip olmalarını istiyoruz. Okul yüzlerce insanın bir arada yaşadığı bir mekan. Doğal olarak birtakım kaza ya da yaralanmaların olma ihtimali var. Böyle bir olumsuzluk olduğunda hayati fonksiyonların sürmesini sağlamak, durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için okullarımızda insan kaynağının yetkinleşmesi ve ilk yardımcı sayısının artırılması önemli. Önümüzdeki 3 aylık süreçte ilk etapta 260 bin öğretmenimize, idarecimize ve diğer okul çalışanlarımıza akabinde de öğrenci ve velilerimize ilk yardım eğitimlerinin verilmesini hedefliyoruz. Bu hareket, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmış en kapsamlı ilk yardım eğitimi çalışmalardan biri olacak."

Selçuk, 81 ili temsilen eş zamanlı olarak bazı illerde eğitimleri başlatacaklarını dile getirdi.

Bakan Selçuk, 81 ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde verilecek eğitimlerde ilk yardım eğitiminin 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatten oluştuğunu vurguladı.

- Eğitimlerde koronavirüs tedbirlerine uyulacak

Daha sonra 4 saatlik teorik ve uygulamalı ölçme değerlendirme sürecinin gerçekleşeceğini aktaran Selçuk, eğitimlerin 8 saatlik teorik bölümünün eğitim merkezlerinden online olarak 8 saatlik uygulamalı bölümünün ise yine bu merkezlerde maske, mesafe, temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze yapılacağını bildirdi.

Selçuk, eğitimlerde genel ilk yardım bilgilerinin yanında, hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım konu başlıklarının ele alınacağını ifade etti.

- Eğitim alan milli eğitim personeli afetlerde görev alabilecek

Eğitimlerde başarı gösterenlerin "ilk yardımcı" belgelerini alacaklarına dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"Olası deprem, sel gibi afet durumlarının yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde bu eğitimi tamamlamış sertifikalı öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlar görev yapabilecek. Öğrencilerimizin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri için velilerimizin de bu seferberlikte rol almaları, ayrıca okul gıda işletmecileri, okul güvenlik görevlileri ve diğer çalışanları da ilk yardım bilincinin geliştirilmesi için bu seferberlik dahilinde planlanmış bulunuyor." diye konuştu.

Bugün başlatılan eğitim seferberliği ve benzeri projelerin eğitim ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu ve ertelenemeyeceğini anlatan Selçuk, çocukların üstün faydaları için çalışan her bir meslektaşına teşekkür etti.

İlk yardım eğitimi seferberliğini anlatan video gösteriminin ardından Bakan Selçuk, Ankara, Van ve Sivas'taki eğitim merkezlerine canlı bağlanarak eğitimcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Selçuk, Adana, Aydın ve Siirt'ten katılan kursiyerlerin eğitime ilişkin görüşlerini dinledi.
Anadolu Ajansı
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