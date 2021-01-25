Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor
|25 Ocak 2021 11:51
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre;
2013 yılında hayatını kaybeden ve Türkiye'de taverna müziğini başlatan isim olan sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor. Yapımcılığını Fikret Bakıcın'ın üstlendiği, senaryosunu Ebru Yaşar Seçen'in yazdığı filmin çekimleri, haziran ayında başlayacak.
Proje için geniş bir cast çalışması da yapılacak. Bakıcın, yapımın detaylarını şöyle anlattı: "Film için hazırlıklara başlayalı 15 gün oldu. Oyuncu kadrosu, çok önemli. Şu ana kadar Ferdi'ye yakın bir tip bulamadık. Yurtiçi ve yurtdışından oyuncularla görüşüyoruz."
Manevi oğlundan izinleri aldık
Fikret Bakıcın, film için sanatçının yakın çevresinden gerekli izinlerin alındığını açıkladı: "Manevi oğlu Hilmi Özbeğen ve yeğeni Hasan Tunay ile görüştük. Filme destek verdiler. Gerekli tüm izinler alınmış durumda. Belgesel tadında bir film olacak." Yapımcı, Özbeğen'in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi isimleri de yeni nesil oyuncuların canlandıracağını söyledi.
Ferdi Özbeğen'in 1983 yılında Şan Tiyatrosu'nda verdiği konserin kayıtları klasikler arasında yer alıyor.
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