Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı
|25 Ocak 2021 12:07
|+Aa- Yazdır
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüpheli ilgili ildeki birimlere teslim edildi.
İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran 3 sanığa hapis cezası
25 Ocak 2021 13:36
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi sınırda yakalandı
25 Ocak 2021 13:14
|Terörden aranan zanlının HDP'li milletvekiliyle fotoğrafları dava dosyasında
25 Ocak 2021 12:50
|Diyarbakır'da 'Eren-2 Narko Terör Tırpan' Operasyonu
25 Ocak 2021 11:09
|Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
25 Ocak 2021 00:27
|İçişleri Bakanlığı: 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
24 Ocak 2021 18:00
|Mayına basarak ağır yaralanan askerimiz şehit düştü
24 Ocak 2021 15:20
|Bakan Soylu paylaştı: HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri var
24 Ocak 2021 12:19
|Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ocak 2021 10:37
|HSK'nın ihraç ettiği 2 hakimden biri tutuklandı
24 Ocak 2021 08:05