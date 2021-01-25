Muharrem İnce'nin, kuracağı partinin tüzük, logo ve programı hazır

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Partimizin tüzüğünü hazırladık. Programı da yüzde 90 hallettik, bazı konularda tartıştık. Yakında partimizin tüzüğünü, logo ve programını açıklayacağız." dedi.

İnce, hafta sonunda Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir otelde "Memleket Hareketi" üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Kırşehir'e gitmek üzere otelden ayrılan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ildeki gezilerini tamamladıktan sonra partisinin tüzük, logo ve programının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Arkadaşlarıyla üç gündür Avanos'ta olduklarını dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Partimizin tüzüğünü hazırladık. Programı da yüzde 90 hallettik, bazı konularda tartıştık. Yakında partimizin tüzüğünü, logo ve programını açıklayacağız. Şu anda 49'uncu vilayetteyiz. Kırşehir'e gidiyoruz 50'nci vilayet olacak. 81 vilayeti tamamladıktan sonra açıklamalarımızı yapacağız. Bu iktidardan da bu muhalefetten de millet bıkmış. Bunların ikisi birbirinden memnun. Muhalefet, 'Saraydan parti kuranlar var' diyor. Saray ne diyor, 'Yerli ve milli muhalefeti de biz kuracağız' diyor. Her ikisi birbirine pas atıyorlar, biri diğerini kırmıyor. Millete umut olacak yeni oluşumların önünü kesmek istiyorlar. Muhalefet muhalefetliğinden iktidar iktidarlığından razı."