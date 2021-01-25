Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
|25 Ocak 2021 13:14
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, M.K. ve H.D. adlı şüphelileri gözaltına aldı.
Yapılan araştırmada şüphelilerden M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", H.D'nin ise "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma", "kişi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda mala zarar verme, silahla tehdit " suçlarından açık dosya kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
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