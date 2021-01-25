Kadın kooperatiflerine hibe desteği 2021'de devam edecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek."
|25 Ocak 2021 13:19
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