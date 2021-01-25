Vakaların sıfırlandığı ilçede kamu görevlilerine başarı belgesi
Çorum'un 4 bin 599 nüfuslu Laçin ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede etkin rol alan ve vaka sayısının sıfıra inmesine katkı sağlayan kamu çalışanlarına başarı belgesi verildi.
|25 Ocak 2021 13:22
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Çorum'un 4 bin 599 nüfuslu Laçin ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede etkin rol alan ve vaka sayısının sıfıra inmesine katkı sağlayan kamu çalışanlarına başarı belgesi verildi.
Laçin Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Laçin Kaymakamı Emine Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Karakülah, İlçe Emniyet Amiri Hasan Tunç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Şimşek'i makamında kabul etti.
Görüşmede ilçede Kovid-19 ile mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kaymakam Karataş, görüşmenin ardından ilçede vaka sayısının sıfıra inmesinde katkı sağlayan Karakülah, Tunç ve Şimşek'e başarı belgesi verdi.
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