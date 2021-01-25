FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran 3 sanığa hapis cezası
|25 Ocak 2021 13:36
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski jandarma istihbarat görevlisinin de aralarında bulunduğu 3 sanık 1 yıl ila 14 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski jandarma S.Ç, T.Y. ve H.Ç. katıldı.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklardan eski jandarma istihbarat görevlisi S.Ç'nin, para karşılığında T.Y'ye terör örgütü FETÖ üyelerinin iletişim bilgilerini verdiği, T.Y ve H.Ç'nin de şüphelileri Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıklarını belirtti.
Savcı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma ve "rüşvet almak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, H.Ç'ye "Örgüte yardım suçundan" 1 yıl 3 ay, eski jandarma S.Ç'ye "Örgüte yardım ve rüşvet" suçundan 10 yıl, T.Y'ye ise "Örgüte üye olmak ve rüşvet suçundan" 14 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
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