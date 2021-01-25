Doğum günü partisi yapan Başkana para cezası
Aydın'da, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya için düzenlenen doğum günü organizasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle Kaya dahil 13 kişiye para cezası kesildi.
|25 Ocak 2021 13:45
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Aydın'da, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya için düzenlenen doğum günü organizasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle Kaya dahil 13 kişiye para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Kaya için 22 Ocak'ta Efeler ilçesindeki deve çiftliğinde doğum günü organizasyonu gerçekleştirildiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaya ile 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 bin 700 lira para cezası uygulandı.
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