Fenerbahçe'den İrfan Can hamlesi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YOUTUBE KANALI KURARAK GELİR ELDE EDEBİLİR Mİ? Memur veya sözleşmeli personelin göreviyle ilgili olmayan konularda Youtube üzerinden yayın yapabileceğini, karşılığında yayımcı kuruluş Youtube ile aralarındaki sözleşmeye dayalı olarak gelir elde edebileceğini, bu gelirin 5846 sayılı Kanun kapsamında telif ücreti olarak kabul edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.