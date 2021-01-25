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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan avukat gözaltına alındı.
 25 Ocak 2021 13:50
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan avukat gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat E.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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