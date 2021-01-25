Meteorolojiden iki bölgeye çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.
|25 Ocak 2021 13:59
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Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu kesimlerde 30 Ocak'a kadar çığ oluşabileceği belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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