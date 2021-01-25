Fransız gazetesi: Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu kuruyor
Fransız medyası gündemine yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı. Atlantico adlı Fransız haber sitesinde yayınlanan bir yazıda Erdoğan'ın bir 'Osmanlı İmparatorluğu kurduğu' ifade edildi.
|25 Ocak 2021 14:09
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Fransız medyası gündemine yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı. Erdoğan'a yönelik sık sık nefret içerikli yayınlar yapan Fransız medyasında bu kez de ilginç bir iddiada bulunuldu. Atlantico adlı Fransız haber sitesinden yayınlanan bir yazıda Erdoğan'ın bir "Osmanlı İmparatorluğu kurduğu" ifade edildi.
PARİS'E 3 SAAT UZAKLIKTA KURUYOR
Yazıda "Erdoğan Paris'ten 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuruyor. DNA'sını Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor" cümlesine yer verildi.
Yazıda Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğinin arttığı ifade edilerek Türkiye'nin Batı'ya karşı savunma sanayisine yatırım yaptığı belirtiliyor.
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