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5B uydusunun ne zaman uzaya fırlatılacağını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "TÜRKSAT 5A uydumuzu uzaya fırlattık. Haziran gibi yörüngesine yerleşip dünyaya hizmet edecek. Uzaydaki varlığımızı ve gücümüzü tüm dünyaya hissettirdik"
 25 Ocak 2021 14:12
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5B uydusunun ne zaman uzaya fırlatılacağını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, 5A uydusu ile uzaydaki varlığını ve gücünü tüm dünyaya hissettirdiğini belirterek, "5B uydusunu bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret eden ve partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Hakkari'de ne yapıyorlarsa, Edirne'de de onu yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkemizin gelecek 100 yılını kurtarmaya çalışıyoruz. Hayatta bir tane dikili ağacı olmayan insanlar, bizim projelerimiz hakkında konuşabilirler ama bunlar hiç önemli değil. Çünkü biz, torunumuzun torununun geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Bu yatırımla binlerce canı kurtardık"

Yaptıkları projelerin, yüzyıllarca ülkeye hizmet edeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Son 18 yılda 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, bununla birlikte taşıt hareketi yüzde 176 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunun da karşılığı binlerce can demektir. Bu yatırımla binlerce canı kurtardık. Aynı zamanda yakıttan ve zamandan tasarruf sağladık. Bütçeye yıllık yaklaşık 18,5 milyar liralık tasarruf sağlandı."

- "Yerli ve milli uydumuz için çalışmalar sürüyor"

Havada, karada, denizde hatta uzayda yerli ve milli projelerin tek tek hayata geçirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılında büyük projeler yaptık. Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Samsun-Sivas Demiryolu gibi projeleri bitirdik. 2021 yılına da hızlı girdik, Kömürhan Köprüsü ile başladık ardından TÜRKSAT 5A uydumuzu uzaya fırlattık. Haziran gibi yörüngesine yerleşip dünyaya hizmet edecek. Uzaydaki varlığımızı ve gücümüzü tüm dünyaya hissettirdik. 5B uydusunun planlamalarını yapıyoruz. Onun da imalatları bitti, şu an testlerini yapıyoruz. İnşallah onu da bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Yerli ve milli uydumuz için çalışmalar sürüyor. 2022 yılında yerli ve milli Türksat 6A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Her sektörde 18 yılda 100 yıla sığmayacak projeler yapıldı."
Anadolu Ajansı
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