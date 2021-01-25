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Fatih sondaj gemisi, Türkali-2'deki sondajı için gün sayıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bir hafta on gün içerisinde, en geç şubat başında Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusundaki sondajına başlayacak"
 25 Ocak 2021 14:35
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Fatih sondaj gemisi, Türkali-2'deki sondajı için gün sayıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-2 kuyusundaki sondajına şubat ayının başında başlayacağını bildirdi.

Dönmez, Bloomberg HT yayınında katıldığı bir programda, geçen yıl Karadeniz'de toplamda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini anımsattı.

Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandığını kaydeden Dönmez, "Bir hafta on gün içerisinde, en geç şubat başında Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusundaki sondajına başlayacak. Burada derin denizde çalışıyoruz, denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre. Son derece zor bir operasyon. Sadece sondaj açmak yetmiyor. Kuyuların tamamlanması için gereken birtakım işlemler var. Üretime geçtiğimizde karaya getirilmesiyle ilgili yapacağımız çalışmalar var. Bunların mühendislik çalışmaları da devam ediyor. İnşallah, 2023'te Sakarya Gaz Sahası'nda bulduğumuz gazı 2023'te Filyos'ta Türkiye'deki iletim sistemine bağlayacağız." diye konuştu.

Dönmez, bugünden yapılan hesaplamalara göre Karadeniz'deki doğal gazın ithal gaza kıyasla daha ekonomik olacağını ve bu avantajın vatandaşların lehine kullanılacağını dile getirdi.

- "Yavuz'un nerede yeni sondaj yapacağına karar vereceğiz"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına da değinen Dönmez, bölgede yaklaşık 2 yılda 8 sondaj gerçekleştirildiğini aktardı.

Dönmez, bazı emareler olmasına rağmen somut bir keşif olmadığı için herhangi bir açıklama yapmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin yaptığı çalışmalarla sismik araştırmalar devam ediyor. Bu süreçler uzun zaman alıyor çünkü binlerce, milyonlarca veriyi tek tek işlemek gerekiyor. Sonrasında da o bilgiler değerlendiriliyor ve muhtemel potansiyel noktalar belirleniyor ve oralarda da sondaj yapıyoruz. Yavuz sondaj gemimiz de Taşucu Limanı'nda çalışmalarını yapıyor. Sismik araştırmalar sonunda Yavuz'un nerede yeni sondaj yapacağına karar vereceğiz. Biz kendi kıta sahanlığımızda bu çalışmaları yapıyoruz ve uluslararası hukuka uygun yaptığımızı vurguluyoruz. En azından bir diyalog ortamı da oluştu. Şu anda Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor ve Avrupa Birliği ile de bu konuda müzakereler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelere yönelik uluslararası konferans düzenlenmesine yönelik çağrısı var. İnşallah bu da komşu ülkeler tarafından olumlu karşılanır ve bu meselelerin hepsi müzakere edilir diye düşünüyorum."

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisi'nde 700 milyon metreküplük bir depo hacmine ulaşıldığını ifade etti.

Burada kapasitenin 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkacağını kaydeden Dönmez, "Silivri'de yer altı depomuz var. Bugün itibarıyla 3,14 milyar metreküplük depolama hacmimiz var. Burada da 4,6 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Böylece, toplam 10 milyar metreküp ve yüzde 20'lik depolama hacmine ulaşmış olacağız. Yazın gaz tüketiminin düşük olduğu aylarda depoları dolduracağız, kışın da depodan o artan talebi karşılama imkanına kavuşacağız." dedi.

- Gazda 1-1,5 yıl içinde vadeli piyasaya geçebiliriz

Dönmez, Türkiye'nin doğal gazda uzun vadeli kontratlarının yaklaşık 16 milyar metreküplük kısmının bu yıl sona ereceğini aktardı.

Bu miktarın 2026'ya kadar 25-30 milyar metreküpe ulaşacağını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımızı yapıyoruz. Buna göre, orta ve uzun vadeli kontratlar yapılabilecek hem de yıl içindeki talep artışlarını karşılayabilmek için spot piyasadan gaz alımlarını yapacağız. Yazın özellikle sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) cazip fiyatlar yakalarsak, yazdan sisteme alıyoruz ve depoluyoruz. Bizim bu konuda LNG piyasasını hareketlendirmemiz de gerekiyor. Bunun yolu da Tuz Gölü ve Silivri'deki depoların süratle tamamlanması. Doğal gazda 1-1,5 yıl içerisinde vadeli piyasaya da geçmiş olabiliriz."

Dönmez ayrıca Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücünün 2020 sonu itibarıyla 96 bin megavata ulaştığını ve işletmeye alınacak santrallerle bu yıl kurulu gücün 100 bin megavatın üzerine çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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