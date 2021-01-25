Türkiye'ye getirilen ikinci parti aşı da analiz sürecinden geçecek
|25 Ocak 2021 14:41
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de toplumsal bağışıklama için uygulanan ve ikinci partide getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılacak analiz sonrasında kullanılabilecek.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında aşılamayla önemli bir sürece girildiğini söyledi.
Türkiye'de klinik çalışmaların ardından 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırmasını takiben 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlamak üzere, toplumsal aşılanmanın başladığını hatırlattı.
Kısa süre içinde sağlık çalışanları içinde 1 milyon aşılama oranının üzerine çıkıldığını belirten Turan, salgının ancak toplumsal aşılanmanın sağlanmasıyla sonlanabileceğini vurguladı.
Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk olarak Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoranoVac aşısının 3 milyon dozunun, 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Turan, aşılardan rastgele alınan numunelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilip 14 gün analiz edildiğini ifade etti.
Turan, TİTCK'in, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verdiğini kaydetti.
- "Bu, güvenlik için yapılan bir önlem"
Prof. Dr. Turan, söz konusu inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozu için de güvenlik ve kontrol süreçlerinin başlayacağını anlattı.
Bu analiz sürecinin tüm aşılar için geçerli olduğunu vurgulayan Turan, şu bilgileri verdi:
"Dışarıdan ülkemize giren her aşı, ilaç ya da ilaç benzeri bir ajan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tetkik edilmeli. Bu, güvenlik için yapılan bir önlem. Ürün, 14 günlük tetkik süresini tamamladıktan sonra aşılamalar gerçekleştirilecek. Bu tamamen halkımız için yapılan ve uygulanan bir prosedürdür. Önceden de böyleydi, şimdi tüm aşıların tetkik edilmesi şart. Tetkik edildikten sonra aşının kişiyle buluşturulması gereklidir; bu, tüm aşılar için geçerlidir."
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