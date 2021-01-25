İstanbul'da öğle saatlerinde şaşırtan trafik yoğunluğu
İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde öğle saatlerinde trafikte yüzde 80'e varan yoğunluk yaşanması sürücüleri şaşırttı. İBB Trafik Haritasında İstanbul kırmızı renge büründüğü görüldü.
|25 Ocak 2021 14:47
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İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde öğle saatlerinde trafikte yüzde 80'e varan yoğunluk yaşanması sürücüleri şaşırttı. İBB Trafik Haritasında İstanbul kırmızı renge büründüğü görüldü.
Megakent İstanbul'da en çok konuşulan konuların başında hemen her gün yaşanan trafik yoğunluğu geliyor. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde milyonlarca vatandaşın yola çıkması ile trafik yoğunluğu yüzde 80 düzeyinde oluyor. Bu oranın sabah saatlerinden itibaren düşerek öğle saatlerine doğru yüzde 20-30 seviyesinde seyrediyor. Bugün öğle saatlerinde İBB Trafik Uygulamasında yoğunluğun yüzde 76 çıktığı görüldü. İstanbul'un birçok alanı kırmızı renge büründü. Yaşanan yoğunluk sürücülerde şaşkınlık oluşturdu.
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