Melih Gökçek: İçimizden bazı şerefsizler Mansur Yavaş'a bilgi sızdırıyor
|25 Ocak 2021 14:51
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) genel sağlık sigortası primlerini ödemeye başlayacaklarını duyurmasına tepki gösteren eski ABB Başkanı Melip Gökçek AK Parti içindeki bazı isimlerin belge sızdırdığını ileri sürerek hakaret etti.
Mansur Yavaş 21 Ocak'ta yaptığı paylaşımda genel sağlık sigortası pirim borçlarını yapılandıramayan yurttaşların borçlarını karşılayacaklarını duyurmuştu. 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla prim borçlarının ertelendiği ilan edilmişti. Melih Gökçek, Twitter hesabından Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyi paylaşarak şu mesajı attı:
"Mansur, işin gücün algı. Birincisi hukuken böyle bir ödeme yapamayacağını, ödeyene zimmet çıkacağını adın gibi biliyorsun. İkincisi bizim içimizden bazı şerefsizlerin size Cumhurbaşkanı'nın yeni kararnameyi çıkaracağını haber vermesinden bir gün önce beyanat veriyorsun. Ayıp be."
MANSUR,İŞİN GÜCÜN ALGI.İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 24, 2021
BİRİNCİSİ HUKUKEN BÖYLE BİR ÖDEME YAPAMAYACAĞINI, ÖDEYENE ZİMMET ÇIKACAĞINI ADIN GİBİ BİLİYORSUN.
İKİNCİSİ BİZİM İÇİMİZDEN BAZI ŞEREFSİZLERİN SİZE CUMHURBAŞKAN'ININ YENİ KARARNAMEYİ ÇIKARAĞINI HABER VEMESİNDEN BİR GÜN ÖNCE BEYANAT VERİYORSUN.
AYIP BE... https://t.co/Xlb1koM8vj pic.twitter.com/AKhkQZcQU2
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