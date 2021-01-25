1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Devlet yük değildir, devlet yük alır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler.
 25 Ocak 2021 16:23
+Aa- Yazdır
Erdoğan: Devlet yük değildir, devlet yük alır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıkonak'ta "Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni"nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler."

"Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturduk."

"Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını şubatta kamuoyuyla paylaşacak
25 Ocak 2021 16:09		 Melih Gökçek: İçimizden bazı şerefsizler Mansur Yavaş'a bilgi sızdırıyor
25 Ocak 2021 14:51
Karamollaoğlu yanıtladı: SP, Cumhur ittifakına katılacak mı?
25 Ocak 2021 14:38		 5B uydusunun ne zaman uzaya fırlatılacağını açıkladı
25 Ocak 2021 14:12
Fransız gazetesi: Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu kuruyor
25 Ocak 2021 14:09		 Mehmet Uçum: Dünyayı partili başkanlar yönetiyor
25 Ocak 2021 13:07
Muharrem İnce'nin, kuracağı partinin tüzük, logo ve programı hazır
25 Ocak 2021 13:03		 Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması
25 Ocak 2021 11:42
CHP'li Aytuğ Atıcı: Erdoğan gitsin diye canımı veririm
25 Ocak 2021 11:34		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Geçtiğimiz hafta neler yaptık?' paylaşımı
25 Ocak 2021 10:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:45 - Meteorolojiden bu ile 'çok kuvvetli' yağış uyarısı16:38 - Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma: 5 personel açığa alındı16:30 - PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası; İHA ve SİHA'lar16:23 - Erdoğan: Devlet yük değildir, devlet yük alır16:15 - Bakan Soylu'ya hakaret için istenen ceza belli oldu16:11 - Erzincan'da 3'ü muvazzaf asker 9 şüpheliye FETÖ'den gözaltı
16:09 - İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını şubatta kamuoyuyla paylaşacak15:51 - Belediye otobüsü şoförünü darp eden 3 maganda tutuklandı15:41 - Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu15:36 - Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu15:28 - Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti15:21 - Bilim Kurulu Üyesi: İkinci dozu garanti ederek gitmekte fayda var
15:17 - Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden hapis cezası15:01 - İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına taksit14:58 - Polisten kapısı açılmayan kafeye iş makineli kumar baskını14:51 - Melih Gökçek: İçimizden bazı şerefsizler Mansur Yavaş'a bilgi sızdırıyor14:47 - İstanbul'da öğle saatlerinde şaşırtan trafik yoğunluğu
14:41 - Türkiye'ye getirilen ikinci parti aşı da analiz sürecinden geçecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Arkadaşından geldiğini sandığı linke tıkladı, tüm parası gitti
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Melih Gökçek: İçimizden bazı şerefsizler Mansur Yavaş'a bilgi sızdırıyor
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para cezası uyguladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ikame 1
süte su katmak 3
Kripto para 1
mesutol 1
Pazar sabahı 2
Güvenilecek erkek 1
sapa 1
Filizlenmek 2
bright-osayi samuel 2
koronavirüsün mavi gözlülerdeki etkisi 1
SON İLANLAR
Aydın Karpuzlu SYDV personel alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam