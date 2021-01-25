Erdoğan: Devlet yük değildir, devlet yük alır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler.
|25 Ocak 2021 16:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıkonak'ta "Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni"nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler."
"Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturduk."
"Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık."
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