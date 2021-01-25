1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye otobüsü şoförünü darp eden 3 maganda tutuklandı

Kağıthane'de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförü ile oğlunu darp eden ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 maganda, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 25 Ocak 2021 15:51
+Aa- Yazdır
Belediye otobüsü şoförünü darp eden 3 maganda tutuklandı

Kağıthane'de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförü ile oğlunu darp eden ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 maganda, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğramıştı.

Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü, otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesmişti. Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırmış ardından da şoför ile oğlu M.S.D.'yi darp etmişti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yaralanan şoför ve oğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı

Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sadabat Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün araç içi kameralarını ve cep telefonu görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganlar R.V., Y.K. ve H.B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Magandalar tutuklandı

Emniyete götürülen şahıslara burada "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu
25 Ocak 2021 15:41		 'Saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil'
25 Ocak 2021 14:18
Bakan Çavuşoğlu'ndan kaçırılan gemi mürettebatı açıklaması
25 Ocak 2021 13:58		 Kağıt toplayıcısı dehşeti: Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı
25 Ocak 2021 13:33
Denizli'de dağda kaybolan 3 genç bulundu
25 Ocak 2021 12:08		 Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
25 Ocak 2021 11:43
Düzce'de 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
25 Ocak 2021 11:14		 Arkadaşından geldiğini sandığı linke tıkladı, tüm parası gitti
25 Ocak 2021 11:13
Polisten önce koronavirüse yakalandı
25 Ocak 2021 09:45		 Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
25 Ocak 2021 07:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:45 - Meteorolojiden bu ile 'çok kuvvetli' yağış uyarısı16:38 - Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma: 5 personel açığa alındı16:30 - PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası; İHA ve SİHA'lar16:23 - Erdoğan: Devlet yük değildir, devlet yük alır16:15 - Bakan Soylu'ya hakaret için istenen ceza belli oldu16:11 - Erzincan'da 3'ü muvazzaf asker 9 şüpheliye FETÖ'den gözaltı
16:09 - İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını şubatta kamuoyuyla paylaşacak15:51 - Belediye otobüsü şoförünü darp eden 3 maganda tutuklandı15:41 - Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu15:36 - Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu15:28 - Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti15:21 - Bilim Kurulu Üyesi: İkinci dozu garanti ederek gitmekte fayda var
15:17 - Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden hapis cezası15:01 - İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına taksit14:58 - Polisten kapısı açılmayan kafeye iş makineli kumar baskını14:51 - Melih Gökçek: İçimizden bazı şerefsizler Mansur Yavaş'a bilgi sızdırıyor14:47 - İstanbul'da öğle saatlerinde şaşırtan trafik yoğunluğu
14:41 - Türkiye'ye getirilen ikinci parti aşı da analiz sürecinden geçecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Arkadaşından geldiğini sandığı linke tıkladı, tüm parası gitti
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Melih Gökçek: İçimizden bazı şerefsizler Mansur Yavaş'a bilgi sızdırıyor
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para cezası uyguladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ikame 1
süte su katmak 3
Kripto para 1
mesutol 1
Pazar sabahı 2
Güvenilecek erkek 1
sapa 1
Filizlenmek 2
bright-osayi samuel 2
koronavirüsün mavi gözlülerdeki etkisi 1
SON İLANLAR
Aydın Karpuzlu SYDV personel alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam