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Sitelere motorlu araçla giremeyen kuryelere şimdide asansör engeli

İzmir'de büyük sitelere motosikletleri ile giremedikleri için eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan motorlu kuryeler, bu defa asansör kullanımına yönelik kısıtlama ile karşı karşıya kaldı.
 25 Ocak 2021 17:17
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Sitelere motorlu araçla giremeyen kuryelere şimdide asansör engeli

İzmir'de büyük sitelere motosikletleri ile giremedikleri için eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan motorlu kuryeler, bu defa asansör kullanımına yönelik kısıtlama ile karşı karşıya kaldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bazı site asansörlerine "Motorlu kuryeler giremez" yazısı asıldığını gören motorlu kuryeler, duruma tepki göstermek amacıyla toplandı. Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği üyeleri, sitelerin kendilerine yönelik tutumunu protesto etti.

Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı yaptığı açıklamada, "Öncelikle pandemi zamanı yoğun iş yükü ile hizmet vermeye devam etmekteyiz. Geçen günlerde sitelere alınmayan motorlu kuryeler için bir eylem yaptık. Eylemimiz daha tamamlanmamışken bir skandal daha yaşandı. Bu skandal, bizim hizmet vermek için tüm tedbirleri alarak gittiğimiz bazı site ve apartmanlardaki asansörlere motorlu kuryelerin girmesinin yasaklanmasıdır. Bize ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Biz bu yoğun iş yükünde çalışırken bu tarzdaki hareketler bizim çalışma isteğimizi düşürüyor" dedi.

"İnsanlardan da teşekkür bekliyoruz"

Bursalı; "Bu yazının amacı motorlu kuryelerin hastalık taşıyabileceklerini ön görerek, kendilerine ait asansör gibi kapalı alanları kullanmamamız ve merdiven yolu ile siparişleri teslim etmemizmiş. Bizler evinden çıkmak istemeyen, hasta olan insanların evlerine un, su, yemek taşıyoruz. Biz motorlu kuryeler olarak pandemi sürecinde sağlık çalışanlarından sonra en çok caba gösteren meslek grubuyuz" diye konuşan Bursalı, " Motorlu kuryeler olarak karşıdaki insanlara güler yüz gösteriyoruz, insanlardan da teşekkür bekliyoruz" diye konuştu.

"Onur kırıcı bir davranış"

Site asansörüne asılan yazıyla karşılaşan kurye Koray Kulaksız ise, "Geçen gün sipariş götürdüğüm bir sitenin asansöründe, motorlu kuryelerin asansör kullanmaları yasaktır yazısı ile karşılaştım, sipariş ise 24. kattaydı. Bu davranış çok rencide edici ve onur kırıcı bir davranış, biz canımızı dişimize takarak bu mesleği icra etmeye çalışıyoruz" diyerek insanlardan hoşgörülü ve duyarlı olmasını istedi.

Yapılan protestoya Eskişehir, Antalya ve İstanbul'daki motorlu kurye dernekleri de destek verdi.
İhlas Haber Ajansı
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