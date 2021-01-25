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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'ilk hapis cezası' verildi

FETÖ üyeliği suçundan hükümlü sanığa, "görevi kötüye kullanmak" suçundan üst sınırdan 2 yıl hapis cezası verildi
 25 Ocak 2021 17:37
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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'ilk hapis cezası' verildi

Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası, "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılan ve FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan eski Emniyet Amiri Dursun Özmen 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan sanık Özmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı.

Hakim, önceki celse reddi hakim talebinin reddedilmesine yapılan itirazın, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince de reddedildiğini belirterek, sanığa esasa ilişkin savunma yapması için söz hakkı verdi.

Sanık Özmen, "Ben bir günah keçisi seçildim ama benim üzerimden failler ya da tetikçilere ulaşılacaksa bana ceza verin. Masum olduğuma vicdanen inanıyorum. Benim arama kurtarmayı sekteye uğratmam, yanlış yönlendirmem yoktur. Bu durumlar tanık beyanları, bilirkişiler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bir suç işlemedim. Kastım da yoktur, beraatimi talep ederim. Aksi kanaatteyseniz lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını ve hükmün geriye bırakılmasını talep ederim. Vicdanınıza göre karar vermenizi bekliyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Dursun Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan üst sınırdan 2 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın kişiliği, suç işleyiş şekli, olayla ilgili pişmanlığının bulunmayışı, cezaların caydırıcılığı ve adalete güven ilkesi gibi hususları göz önünde bulundurarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme, verilen hapis cezasının sanığın yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi, kişilik özellikleri, tutum ve davranışları göz önünden bulundurularak ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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