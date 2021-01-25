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80 yaş üstü aşı için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 80 yaş üstü vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmaya başlanacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da 80 yaş üstü vatandaşlar, yakınları ile birlikte sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını oldu.
 25 Ocak 2021 17:49
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80 yaş üstü aşı için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu

Çankaya ilçesinde oturan Muammer (83) ve Fatma (85) Yılmaz çifti, 100'üncü Yıl Aile Sağlığı Merkezinde koronavirüs aşısı oldu. Fatma Yılmaz aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Muammer Yılmaz ise Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını gördükten sonra aşı olmak için sağlık merkezine geldiklerini belirterek, "Aşılar yapıldı. 15 dakika bekledik, memnunuz. Şimdilik ağrı sızı yok. Bu zamana kadar aşıların gelmesini bekledik. Korktuğumuzdan evden çıkmadık. Hiç kimse ile konuşamadık. Torunlarımız yanımıza gelemedi. O bakımdan biraz zorluğumuz oldu. Herkes aşı olsun, tavsiye ederiz. Bir grip aşısı yaptırdığında bile faydasını görüyorsun. Kaçınmasınlar, aşı olsunlar. Kimse koronavirüs aşısı olmaktan korkmasın. 28 gün sonra da ikinci aşıyı olacağız" dedi.

'HERKES AŞI OLSUN'

Akile (83) ve Nazım Tunçbilek (83) çifti de çocukları ile birlikte aile sağlığı merkezine başvurarak aşı oldu. Akile Tunçbilek, aşının hastalığı alıp gitmesini temenni ederek, aşı grubuna dahil edilmelerine sevindiklerini ifade etti. Tunçbilek, "Şimdilik ağrı sızı yok. Torunlarımızla inşallah bundan sonra vakit geçirebiliriz. Aşıyı herkese tavsiye ederiz. Ölüm gelirse öyle de, böyle de öleceğiz. 'Vurulduk iyi geldi' deriz. O kadar aşı geldi, vurulsun diye çabalandı. Bizim milletimizin de bunu uygulaması lazım" ifadelerini kullandı.
DHA
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