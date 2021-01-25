Moderna'nın aşısı koronanın yeni türlerine karşı da etkili
|25 Ocak 2021 18:36
|+Aa- Yazdır
ABD'li ilaç şirketi Moderna, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğunu açıkladı.
Korona virüs salgınında virüsün yeni türü nedeni ile birçok ülkede salgının kontrolden çıkması üzerine aşı şirketleri yeni türe karşı geliştirdikleri aşıları test etmeye başladı. ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının yapılan laboratuvar testlerinde İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğu ve aşının virüsü nötralize edici antikorlar ürettiği bildirildi. Şirket, geliştirdikleri aşının iki dozluk uygulama ile bugüne kadar dünya çapında tespit edilen tüm türlere karşı koruyucu olmasının beklendiğini açıkladı. Moderna, yapılan çalışmalar ile aşının yeni türe ve gelecekte ortaya çıkabilecek türlere karşı etkili olup olmayacağını anlamak için klinik öncesi çalışmalarda Güney Afrika'daki türe karşı bir aşı güçlendiricinin test edileceğini ifade etti.
Virüsler sürekli olarak mutasyona uğramasına rağmen bilim adamları İngiltere ve Güney Afrika'da keşfedilen Covid-19 mutasyonlardan endişe duyuyor. Bilim adamları, bu mutasyonun virüsün temel işlevlerini değiştirebileceğine inanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi gelecek
24 Ocak 2021 14:00
|Pfizer'ın aşısında şok: İlk aşıda yüzde 50 koruma, mutasyonlara etkisiz
24 Ocak 2021 11:00
|Sağlık çalışanlarına yönelik ilk doz aşılamada sona gelindi
19 Ocak 2021 14:57
|Korkutan araştırma: Koronayı atlatanlar ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı
18 Ocak 2021 18:06
|Türkiye aşılamada ilk 10'a girdi
17 Ocak 2021 08:44
|Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
17 Ocak 2021 07:14
|'8 bin sağlık çalışanına aşı yaptık ciddi bir yan etki görülmedi'
15 Ocak 2021 16:46
|Sinovac'tan aşının etkinlik oranına dair açıklama
14 Ocak 2021 17:27
|Bilim Kurulu Üyesi'nden sosyal medyadaki 'enjektör' iddialarına yanıt
14 Ocak 2021 14:52
|Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
13 Ocak 2021 07:30