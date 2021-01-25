Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ev ziyareti
|25 Ocak 2021 18:57
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında yeni konutları gezdi. Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu.
Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle şehri havadan inceledikten sonra depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Erkaya Yırık ile birlikte yeni yapılan konutları gezerek inceledi. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu. Ziyaret sonrasında konutların bulunduğu bölgeden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışı yapılacak olan İpek Yolu Gençlik Merkezi'ne geçeceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey mimari intihardır
25 Ocak 2021 17:59
|80 yaş üstü aşı için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu
25 Ocak 2021 17:49
|Üç çocuk annesi milletvekili, bir çocuğa daha gönlünü açtı
25 Ocak 2021 16:54
|Bilim Kurulu Üyesi: İkinci dozu garanti ederek gitmekte fayda var
25 Ocak 2021 15:21
|Emekli hemşire koronavirüse yenildi
25 Ocak 2021 14:15
|Meteorolojiden iki bölgeye çığ uyarısı
25 Ocak 2021 13:59
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 32,78'e yükseldi
25 Ocak 2021 12:33
|'En kısa zamanda haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız'
25 Ocak 2021 11:54
|Uludağ'da maskesiz mesafesiz parti görüntüleri tepki çekti
25 Ocak 2021 11:38
|Profesörden kritik uyarı: Koronavirüsten daha tehlikeli
25 Ocak 2021 11:38