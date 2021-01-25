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Vaka sayısı yükseldi, ağır hasta ve hasta sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı 25 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
 25 Ocak 2021 19:00
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Vaka sayısı yükseldi, ağır hasta ve hasta sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı 25 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1808 oldu, 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 134 bin 403'e yükseldi.

Memurlar.Net
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