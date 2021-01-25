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Buzullar 30 yıl öncesine göre yüzde 57 daha hızlı eriyor

Avrupa merkezli bilim dergisi The Cryosphere tarafından yayınlanan raporda, Dünya'da 1990 yılından itibaren 28 trilyon metrik ton buzulun eridiğine ve buzulların 30 yıl öncesine kıyasla yüzde 57 oranında daha hızlı eridiğine dikkat çekildi.
 25 Ocak 2021 19:40
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Avrupa merkezli bilim dergisi The Cryosphere tarafından yayınlanan raporda, Dünya'da 1990 yılından itibaren 28 trilyon metrik ton buzulun eridiğine ve buzulların 30 yıl öncesine kıyasla yüzde 57 oranında daha hızlı eridiğine dikkat çekildi.

Küresel ısınmanın Dünya'ya etkisi giderek artmaya devam ediyor. Avrupa merkezli bir bilim dergisi The Cryosphere, Dünya'da yaşanılan küresel ısınmanın 1990 yılından bu yana etkisi hakkında bir rapor yayınladı. Dergi, buzulların erimesi hakkında yürütülen bir bilimsel araştırmada 1990 yılından bu yana 28 trilyon metrik ton buzulun eridiğine dikkat çekti.

İngiltere Leeds Üniversitesi'nden Buzulbilimci Thomas Slater tarafında hazırlanan raporda, toplam dağ buzullarının yüzde 22'sinin eridiğine ve küresel atmosferik ısısının artan sanayi nedeniyle 30 yıl öncesi ölçümlerinden iki kat fazla artarak, 1.1 derece yükseldiğine dikkat çekildi.

Slater, "Sadece 30 yıl içinde böyle bir artış görmek büyük bir sürpriz oldu" ifadelerini kullandı. Slater, yapılan ölçümler sonucunda buzulların erime hızının 1990 yılından bu yana yüzde 57 oranında arttığını ifade ederek, Antarktika'da ve Grönland'deki kara buzulları ile dağlık alanlarda bulunan buzulların erimesi ile küresel su seviyesinin 3.5 santimetre yükseldiğini açıkladı.

İçme suyuna ulaşmak için dağ buzullarını kullananların veya sahil kesiminde bulunan evlerini fırtınalardan korumak için kış mevsiminde deniz buzuna güvenenler için sonucun açık olduğunu belirten Slater, Dünya'da buzulların erimesinin donmuş bölgeler haricindeki ülkelerin de dikkatlerini üzerine çekmeye başladığını ifade etti.

İngiliz bilim insanları tarafından 1994 ile 2017 yılları arasında elde edilen uydu verileri ve bilgisayar simülasyonları yardımıyla yürütülen araştırmaların sonucunda 1990 yılında Dünya'nın 0.8 trilyon ton buz kaybettiği, fakat bu sayının son yıllarda 1.2 trilyon tona yükseldiği ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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