Sahte polisin tuzağına düştü, 15 bin 500 lirasından oldu

Samsun'da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen şahıs, verilen hesaba 15 bin 500 lira para yatırarak dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı İ.D.'nin (52) kızı S.D.'yi (32) cep telefonundan arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp operasyon yapıldığını söyleyerek genç kadını oyalayıp, bu sırada babası İ.D.'yi telefonla arayarak kızının ses kayıtlarını dinletip 20 bin lira parayı PTT'nin ATM'sinden verilen hesap numarasına yatırmasını istedi. İ.D. dolandırıcının tuzağına düşerek 15 bin 500 lirayı PTT'nin ATM'sinden verilen hesaba yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan İ.D., polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.