1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'

Annesi, babası, eşi ve iki kızıyla koronavirüse yakalanan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aile olarak sağlıklarına kavuşmanın ve görevine yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyor.
 25 Ocak 2021 19:58
+Aa- Yazdır
'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'

Annesi, babası, eşi ve iki kızıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve iyileşerek görevine dönen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hasta olduğu dönemde yaşadıklarını anlattı.

Bıyık, AA muhabirine, 7 Ocak'ta test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde karantina sürecinin başladığını söyledi.

Aile apartmanında ikamet ettiğini dile getiren Bıyık, "İlk olarak annemle başlayan koronavirüs süreci, sonrasında babama, eşime ve çocuklarıma kadar ilerledi. Virüse yakalanmadan 10 gün önce temaslı durumdaydım. Muhtemelen eşimden bana bulaştı. Virüsü kaptığımız gün eşim hastaneye kaldırıldı. Eşimin semptomları ilerlemişti. Allah kimsenin başına vermesin, zor bir süreç." diye konuştu.

Bıyık, koronavirüse yakalandığı ilk gün üşüme, ateş ve titreme gibi semptomlar yaşadığını anlattı.

Sürecin psikolojik bir travma da yaşattığını dile getiren Bıyık, "Ailede herkes koronavirüs hastası, eşini hastaneye kaldırmışsın, yani psikolojik açıdan zor bir süreç. Çok büyük ağrım olmadı ama o ağrının geleceği korkusunu yaşadım. Terlemeyle gelen bir üşüme vardı. Garipti, daha önce yaşamadığım bir duyguydu. İlk olarak annem ve babam için çok tedirgin oldum. Babam 80 yaşına geldi. Çeşitli rahatsızlıkları vardı, virüs akciğerlerine inmişti. O süreçte kendimi değil, anne ve babamı düşündüm." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız tedbirlere mutlaka uysun"

Bıyık, eşinin ilk 7 gün semptomlarının ağır olmadığını belirterek, "Sonradan ağırlaştı. Eşimde inanılmaz, önlemez bir öksürük vardı. Sonra akciğerlerine sirayet etti. 10 gün böyle geçerken ben rahatsızlandım. Geçen hafta cuma günü itibarıyla annem, babam, eşim ve çocuklarım herkes negatife döndü. Kendi adıma, psikolojik travması ağır oldu." dedi.

Vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları çağrısında bulunan Bıyık, şöyle devam etti:

"Akraba ziyaretlerine dikkat etmeliler. Filyasyon ekipleri ciddi çalışıyor. Arandım ve durumum hep soruldu. Günde en az 50 koronavirüse yakalanan kişiyi arayıp hal hatır soruyordum. Bunların hepsi döndü bana geldi. Sonra vatandaşlarımız beni aradı. Sosyal medyadan mesaj attılar."

Bıyık, zor bir süreç geçirdiklerini vurgulayarak, "Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm. Annen, baban, eşin, dostun dahi olsa bu hastalık bulaşıcı olduğu için kimsenin kimseye fayda vermediği zor bir süreç olduğunu gördüm. Bu zamana kadar bir pazar günüm bile evimde geçmemişken 10 gün evde kaldım. O ayrı bir zorluk. Ömrüm boyunca böyle bir şey olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19'da etkili oldu
24 Ocak 2021 23:26		 Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
24 Ocak 2021 19:07
AB'den ilaç firmalarına uyarı: Aşı sözleşmelerine uyun
24 Ocak 2021 18:29		 Ağır hasta sayısı 2 binin altına düştü
23 Ocak 2021 19:44
Böbrek hastalarında aşı ile ilgili özel bir yan etki beklenmiyor
23 Ocak 2021 17:25		 Sigara ve alkol 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor
23 Ocak 2021 16:28
Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç
23 Ocak 2021 15:44		 Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!
21 Ocak 2021 23:08
Prof. Dr. Gürgan: Hamileler aşı olmamalı!
21 Ocak 2021 22:01		 Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı 2 bin sınırına düştü
21 Ocak 2021 19:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - Şarkıcıydı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu21:43 - Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi21:30 - Tapu'da rüşvet operasyonu: 1'i müdür, 25 kişiye tutuklama21:25 - LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor21:25 - Fransız Pasteur Enstitüsü aşı çalışmalarını durdurdu21:23 - Kasımdan bu yana Türkiye'ye 15 milyar dolar sıcak para girdi
21:14 - İYİ Parti, parlamenter sistem çalışmasını vekillere sundu21:11 - Neslihan hemşire: Hastam, elime 'beni bırakma' yazdı21:07 - AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki21:03 - Fenerbahçe puan ortalamasında zirveye ortak oldu21:01 - TRT, Necmettin Erbakan'ın hayatını dizi yapıyor20:55 - 'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırdı
20:43 - Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak20:42 - Temizlik işçisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti20:40 - Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest20:37 - Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler sona erdi!20:35 - 'Gel kuçu kuçu' söylemi tahrik sayıldı, cezada indirim yapıldı
20:34 - Değeri tam 6 milyon lira! Çanakkale'de ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Arkadaşından geldiğini sandığı linke tıkladı, tüm parası gitti
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
Melih Gökçek: İçimizden bazı şerefsizler Mansur Yavaş'a bilgi sızdırıyor
Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
Vaka sayısı yükseldi, ağır hasta ve hasta sayısı düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 1
koronavirüsün mavi gözlülerdeki etkisi 1
Pazar sabahı 2
akrilik boya 1
tether 2
sabina toziya 1
25.01.2021 fenerbahçe vs kayserispor maçı 2
salgın 3
Steve Irwin 1
Yazdıklarımı okuyorsun yazmadıklarımı değil 4
SON İLANLAR
Kırklareli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trabzon Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aydın Karpuzlu SYDV personel alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam