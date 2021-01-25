Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade er Selim Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
|25 Ocak 2021 20:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade er Selim Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.
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