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THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu

 25 Ocak 2021 20:22
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THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

THY'nin sosyal medya hesabından, yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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