THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu
|25 Ocak 2021 20:22
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Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
THY'nin sosyal medya hesabından, yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği duyuruldu.
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