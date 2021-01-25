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Değeri tam 6 milyon lira! Çanakkale'de ele geçirildi
Çanakkale'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri toplam 6 milyon lira olan denizyıldızı fosilleri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
|25 Ocak 2021 20:34
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Çanakkale'de, M.V, B.Ç, K.T ve A.S. adlı şüpheli şahısların il merkezinde 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen, toplam 6 adet denizyıldızı fosilini satacakları ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda her birin piyasa değeri 1 milyon lira olan ve 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen toplam 6 milyon değerinde denizyıldızı fosili ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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