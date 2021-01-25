Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest
|25 Ocak 2021 20:40
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sene mart ayında Türkiye'de ilk kez tespit edilen, yaklaşık 11 aydır atılan tüm adımların ana belirleyicisi olan dünya genelindeki salgın sürecinin, Sağlık Bakanlığı nezdinde tüm ilgililerin yoğun uğraşları ve sağlık çalışanlarının eşsiz fedakarlıklarıyla yönetildiği vurgulandı.
Dünya genelinde ve Türkiye'de aşı konusunda yaşanan gelişmelerin herkes için en büyük umut olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tüm süreç boyunca canlarını ortaya koyarak, eşsiz bir mücadele veren ve aşı olarak hastalığa karşı korunmuş sağlık çalışanlarımızı, Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybol takımlarımızın, Ülker Stadı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ve Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalarımızda ağırlamak istediğimizi ilgili federasyonlara gönderdiğimiz resmi yazılarla ilettik." ifadeleri kullanıldı.
Sadece aşı olmuş sağlık çalışanlarının misafir edileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Müsabakaların, hem kendileri için bir moral olacağını hem de ülkemize aşının önemi ve gerekliliği konusunda mesaj vereceğini, normalleşmeye giden süreçte aşı olmanın önemli bir dönüm noktası olduğu gerçeğini vurgulayacağına inanıyoruz." denildi.
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