Neslihan hemşire: Hastam, elime 'beni bırakma' yazdı
|25 Ocak 2021 21:11
|+Aa- Yazdır
Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte hastanelerde kurulan Covid-19 yoğun bakım servislerindeki sağlık çalışanları, gece gündüz özveriyle çalışıyor. Sağlıkçılar canlarını hiçe sayarak hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ediyor. Yoğun bakımda aileleri yanlarında olamayan hastaların yeme, içme gibi tüm ihtiyaçlarını da sağlık çalışanları karşılıyor. Sağlık çalışanları, hastaları yaşama döndürebilmek için savaş verirken bir yandan da aralarında duygusal diyaloglar yaşanıyor. Kimi zaman hastalar son isteklerini sağlık çalışanlarına iletirken, kimi zaman da kendilerini kurtarmaları için yardım istiyor, ailelerine veda notları yazıyor.
YENDİĞİ COVİD-19'LA MÜCADELEYİ ANLATTI
Samsun'daki pandemi hastanelerinden Canik ilçesinde özel bir hastanede Covid-19 yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Neslihan Sarıcaoğlu da, özveriyle çalışıp, salgınla savaşan sağlık çalışanlarından biri. Yakalandığı koronavirüsü, 1 haftalık tedavisi sonrası atlatıp, sağlığına kavuşan Sarıcaoğlu, görevinin başına döndü. Aynı serviste çalışmayı sürdüren Sarıcaoğlu, koronavirüsle mücadelede hastalarıyla yaşadığı duygusal anları anlattı. Neslihan hemşire, hastaların tedavi süreçlerinin çok zorlu geçtiğini, yaşadıklarının kendilerini de çok etkilediğini söyledi.
'BENİM GÖZÜMDE BEBEK GİBİLER'
Covid-19 hastalarıyla yakın temasıyla kendisinin de bu hastalığa yakalandığını belirten Sarıcaoğlu, "Bende başlangıçta boğaz ağrısı olmaya başladı. Maskeden kaynaklı olduğunu düşünüyordum, ancak hekimlerimizle görüşüp tahlilleri yaptırınca koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Daha sonra bir hafta kadar evde tedavi olduktan sonra atlatıp tekrar görevime döndüm. Bizim için burası çok zorlu bir süreç ancak hastalar için çok daha zor bir süreç. Onlar benim gözümde bebek gibiler. Şu an bize çok fazla muhtaçlar. Cihaza bağlı olsalar dahi solunum sıkıntıları devam ediyor hastalarımızın" dedi.
'BENİ BIRAKMA, KORKUYORUM' YAZDI
Yoğun bakım servisinde çok fazla duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Sarıcaoğlu, "Ağladığım zamanlar bile oldu. Biz burada hastalar ile duygusal bağ kurmuş oluyoruz. Cihaza bağlı oldukları için aslında uyanıklar, ama konuşamıyorlar. Ellerimize 'Beni bırakma' yazmaya çalışıyorlar harf harf. Bizler de bu hastalarımızın hayatlarını kaybettiğini gördüğümüzde ciddi anlamda duygusal anlar yaşıyoruz. Genç bayan bir hastamızdı 'Beni bırakma' yazan. Solunum sıkıntısı ile gelmişti bize. Daha sonra entübe edilmek zorunda kaldı. Bizim elimizi tutup uyumak isterdi. 'Yanımda durun, elimi tutun' diyerek uyumak isterdi. Elime parmağıyla harf harf 'Beni bırakma, korkuyorum' gibi şeyler yazıyordu. Bu hastamız hayatını kaybettiğinde biz de çok ciddi anlamda duygusal çöküntü yaşatmıştı" diye konuştu.
'AİLELERİNE VEDA NOTLARI YAZANLAR OLUYOR'
Hastaların kağıtlara veda notları yazdıklarını dile getiren Sarıcaoğlu, "Yazılan notlarda genelde 'Nefes alamıyorum' yazanlar oluyordu. Ailesini çok fazla özlediğini ifade edenler oluyordu. 'Buradan çıkabilecek miyim' diye yazanlar oluyordu. Genç hastalarımız da var bu süreçte. Yazı yazabilenler ciddi anlamda duygusal notlar yazıyorlar. Ailelerine veda eder tarzda yazı yazanlar oluyor. Bu anlar bizi çok duygulandırıyordu. Lütfen herkes maskesini taksın. Bize bu süreçte herkesin yardım etmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şarkıcıydı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu
25 Ocak 2021 21:48
|Temizlik işçisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
25 Ocak 2021 20:42
|'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'
25 Ocak 2021 19:58
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ev ziyareti
25 Ocak 2021 18:57
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey mimari intihardır
25 Ocak 2021 17:59
|80 yaş üstü aşı için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu
25 Ocak 2021 17:49
|Üç çocuk annesi milletvekili, bir çocuğa daha gönlünü açtı
25 Ocak 2021 16:54
|Bilim Kurulu Üyesi: İkinci dozu garanti ederek gitmekte fayda var
25 Ocak 2021 15:21
|Emekli hemşire koronavirüse yenildi
25 Ocak 2021 14:15
|Meteorolojiden iki bölgeye çığ uyarısı
25 Ocak 2021 13:59