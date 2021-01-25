1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Neslihan hemşire: Hastam, elime 'beni bırakma' yazdı

Samsun'da özel bir hastanede Covid-19 yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Neslihan Sarıcaoğlu (25), yenmeyi de başardığı koronavirüsle mücadelede hastalarıyla yaşadığı duygusal anları anlattı. Bazı hastalarının, kağıda ailelerine veda notları yazdıklarını belirten Sarıcaoğlu, "Ağladığımız zamanlar oldu. Kadın hastamız elimizi tutup uyumak isterdi. Elime parmağıyla harf harf 'beni bırakma, korkuyorum' yazdı. Bu hastamızı kaybetmemiz, biz de çok ciddi anlamda duygusal çöküntü yaşatmıştı" dedi.
 25 Ocak 2021 21:11
+Aa- Yazdır
Neslihan hemşire: Hastam, elime 'beni bırakma' yazdı

Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte hastanelerde kurulan Covid-19 yoğun bakım servislerindeki sağlık çalışanları, gece gündüz özveriyle çalışıyor. Sağlıkçılar canlarını hiçe sayarak hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ediyor. Yoğun bakımda aileleri yanlarında olamayan hastaların yeme, içme gibi tüm ihtiyaçlarını da sağlık çalışanları karşılıyor. Sağlık çalışanları, hastaları yaşama döndürebilmek için savaş verirken bir yandan da aralarında duygusal diyaloglar yaşanıyor. Kimi zaman hastalar son isteklerini sağlık çalışanlarına iletirken, kimi zaman da kendilerini kurtarmaları için yardım istiyor, ailelerine veda notları yazıyor.

YENDİĞİ COVİD-19'LA MÜCADELEYİ ANLATTI

Samsun'daki pandemi hastanelerinden Canik ilçesinde özel bir hastanede Covid-19 yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Neslihan Sarıcaoğlu da, özveriyle çalışıp, salgınla savaşan sağlık çalışanlarından biri. Yakalandığı koronavirüsü, 1 haftalık tedavisi sonrası atlatıp, sağlığına kavuşan Sarıcaoğlu, görevinin başına döndü. Aynı serviste çalışmayı sürdüren Sarıcaoğlu, koronavirüsle mücadelede hastalarıyla yaşadığı duygusal anları anlattı. Neslihan hemşire, hastaların tedavi süreçlerinin çok zorlu geçtiğini, yaşadıklarının kendilerini de çok etkilediğini söyledi.

'BENİM GÖZÜMDE BEBEK GİBİLER'

Covid-19 hastalarıyla yakın temasıyla kendisinin de bu hastalığa yakalandığını belirten Sarıcaoğlu, "Bende başlangıçta boğaz ağrısı olmaya başladı. Maskeden kaynaklı olduğunu düşünüyordum, ancak hekimlerimizle görüşüp tahlilleri yaptırınca koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Daha sonra bir hafta kadar evde tedavi olduktan sonra atlatıp tekrar görevime döndüm. Bizim için burası çok zorlu bir süreç ancak hastalar için çok daha zor bir süreç. Onlar benim gözümde bebek gibiler. Şu an bize çok fazla muhtaçlar. Cihaza bağlı olsalar dahi solunum sıkıntıları devam ediyor hastalarımızın" dedi.

'BENİ BIRAKMA, KORKUYORUM' YAZDI

Yoğun bakım servisinde çok fazla duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Sarıcaoğlu, "Ağladığım zamanlar bile oldu. Biz burada hastalar ile duygusal bağ kurmuş oluyoruz. Cihaza bağlı oldukları için aslında uyanıklar, ama konuşamıyorlar. Ellerimize 'Beni bırakma' yazmaya çalışıyorlar harf harf. Bizler de bu hastalarımızın hayatlarını kaybettiğini gördüğümüzde ciddi anlamda duygusal anlar yaşıyoruz. Genç bayan bir hastamızdı 'Beni bırakma' yazan. Solunum sıkıntısı ile gelmişti bize. Daha sonra entübe edilmek zorunda kaldı. Bizim elimizi tutup uyumak isterdi. 'Yanımda durun, elimi tutun' diyerek uyumak isterdi. Elime parmağıyla harf harf 'Beni bırakma, korkuyorum' gibi şeyler yazıyordu. Bu hastamız hayatını kaybettiğinde biz de çok ciddi anlamda duygusal çöküntü yaşatmıştı" diye konuştu.

'AİLELERİNE VEDA NOTLARI YAZANLAR OLUYOR'

Hastaların kağıtlara veda notları yazdıklarını dile getiren Sarıcaoğlu, "Yazılan notlarda genelde 'Nefes alamıyorum' yazanlar oluyordu. Ailesini çok fazla özlediğini ifade edenler oluyordu. 'Buradan çıkabilecek miyim' diye yazanlar oluyordu. Genç hastalarımız da var bu süreçte. Yazı yazabilenler ciddi anlamda duygusal notlar yazıyorlar. Ailelerine veda eder tarzda yazı yazanlar oluyor. Bu anlar bizi çok duygulandırıyordu. Lütfen herkes maskesini taksın. Bize bu süreçte herkesin yardım etmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şarkıcıydı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu
25 Ocak 2021 21:48		 Temizlik işçisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
25 Ocak 2021 20:42
'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'
25 Ocak 2021 19:58		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ev ziyareti
25 Ocak 2021 18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey mimari intihardır
25 Ocak 2021 17:59		 80 yaş üstü aşı için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu
25 Ocak 2021 17:49
Üç çocuk annesi milletvekili, bir çocuğa daha gönlünü açtı
25 Ocak 2021 16:54		 Bilim Kurulu Üyesi: İkinci dozu garanti ederek gitmekte fayda var
25 Ocak 2021 15:21
Emekli hemşire koronavirüse yenildi
25 Ocak 2021 14:15		 Meteorolojiden iki bölgeye çığ uyarısı
25 Ocak 2021 13:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - Şarkıcıydı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu21:43 - Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi21:30 - Tapu'da rüşvet operasyonu: 1'i müdür, 25 kişiye tutuklama21:25 - LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor21:25 - Fransız Pasteur Enstitüsü aşı çalışmalarını durdurdu21:23 - Kasımdan bu yana Türkiye'ye 15 milyar dolar sıcak para girdi
21:14 - İYİ Parti, parlamenter sistem çalışmasını vekillere sundu21:11 - Neslihan hemşire: Hastam, elime 'beni bırakma' yazdı21:07 - AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki21:03 - Fenerbahçe puan ortalamasında zirveye ortak oldu21:01 - TRT, Necmettin Erbakan'ın hayatını dizi yapıyor20:55 - 'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırdı
20:43 - Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak20:42 - Temizlik işçisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti20:40 - Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest20:37 - Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler sona erdi!20:35 - 'Gel kuçu kuçu' söylemi tahrik sayıldı, cezada indirim yapıldı
20:34 - Değeri tam 6 milyon lira! Çanakkale'de ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Arkadaşından geldiğini sandığı linke tıkladı, tüm parası gitti
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
Melih Gökçek: İçimizden bazı şerefsizler Mansur Yavaş'a bilgi sızdırıyor
Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
Vaka sayısı yükseldi, ağır hasta ve hasta sayısı düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iki lafı bir araya getirememek 3
Pazar sabahı 2
tether 2
memurlar.net sözlük 3
gülnaz şırınga 2
24.01.2021 y.malatyaspor vs galatasaray maçı 2
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
Güvenilecek erkek 1
Ankara Mamakta Vahşi Köpek Saldırısı 1
iğne oyası 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam