İYİ Parti, parlamenter sistem çalışmasını vekillere sundu

İYİ Parti, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını milletvekillerine sundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında sisteme ilişkin taslak metnin sunulduğu toplantı 3,5 saat sürdü.

Toplantıda, "önceki parlamenter sistemin arazlarını ortadan kaldıran, mevcut sistemin zararlarını bertaraf eden yeni bir sistem modeli" olarak nitelendirilen çalışmanın ilkeleri anlatıldı.

Parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin farklarının gündeme geldiği toplantıda, "Türkiye'yi ileriye taşıyacak parlamenter sistemin olması gereken temel prensipleri" konuşuldu.

Seçim barajının düşürülmesi görüşüne yer verilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, "Türkiye'nin potansiyelini hayata geçirmesinin önündeki en büyük engel" olarak nitelendirildi.

Toplantıda milletvekilleri de özellikle kuvvetler ayrılığı ile yasamanın güçlendirilmesi konularındaki görüşlerini dile getirdi ve partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin millet ile devletin arasını açtığına dair görüş bildirdi.

Milletvekillerinin ayrıca, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ile ilgili görüş ve önerilerini yazılı olarak partiye iletecekleri öğrenildi.