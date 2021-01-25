Kasımdan bu yana Türkiye'ye 15 milyar dolar sıcak para girdi

Euronews'te yer alan habere göre; Uzun süredir Türkiye'yi yatırım yapılabilir olarak görmeyen uluslararası yatırımcıların ilgisi ekonomi yönetimindeki değişim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform sözü nedeniyle tekrar yükseldi.

Kasım ayından bu yana Türkiye'ye sıcak para girişi 15 milyar doları buldu.

Reuters'in yabancı ve Türk finansçılarla yaptığı görüşmelerin ardından yayınladığı analize göre, sermaye girişinin özellikle büyük yatırım fonlarının daha uzun vadeli pozisyonlar alması halinde yıl ortasına kadar ikiye katlanması bekleniyor.

BlueBay Varlık Yönetim Şirketi Yükselen Piyasalar Direktörü Polina Kurdyavko, politika yaklaşımındaki değişimi memnuniyete karşıladıklarını ve ortodoks politikaların sürmesi halinde daha fazla yatırım planladıklarını belirtti.

Türkiye'nin varlık fiyatları ve reel getiri oranları bakımından dünyanın en cazip ülkelerinden biri olduğu vurgulanan analizde, coronavirüs aşıları ve ekonomik canlanma beklentilerinin de etkisi ile sıcak para girişinin son çeyrekte 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Artan ilgiye rağmen yatırımcılar arasındaki şüpheci duruşun sürdüğü de vurgulanırken geçmiş yıllardaki bozulan yatırım ortamı nedeniyle politikalardaki keskin dönüşü biraz daha uzaktan izlemek isteyebilecekleri belirtildi.

Merkez Bankası'nın yüksek faizlerin bir süre daha devam edeceğini açıklamasından bir gün sonra Erdoğan'ın kesinlikle yüksek faizin karşısında olduğunu söylemesi yatırımcılar arasındaki kafa karışıklığını artıran önemli bir etken oldu.

Zira hazine bonolarındaki yabancıların oranı son aylarda yüzde 3,5'den yüzde 5'e yükselse de hala 4 yıl önceki yüzde 20 seviyelerinin bir hayli altında.

Renaissance Capital Başekonomisti Charles Robertson, portföy yatırımcıları için Türkiye'nin uzun vadeli bir pazar olamayacağını belirterek son 15-20 yıldır hep bir ileri bir geri gidildiğini vurguladı.

Öte yandan Reuters'e konuşan 6 Türk bankacı yıl ortasına kadar 7 ila 15 milyar dolar girişle yabancıların elindeki hazine bonosu oranının yüzde 10'a çıkmasını bekliyor. Deutsche Bank'n tahmini ise 10 milyar dolar giriş olacağı yönünde.