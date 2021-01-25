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LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor

Güney Kore merkezli şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, LG akıllı telefon üretimini sonlandırabilir.
 25 Ocak 2021 21:25
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LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor

Android cephesinin önemli aktörlerinden LG, akıllı telefon üretimini

sonlandırmaya

hazırlanıyor.

9to5Google'da yer alan habere göre, Güney Kore merkezli şirket akıllı telefon üretimini sonlandırabilir.

Aynı habere göre, henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da şirketin CEO'su Kwon Bong-seok çalışanlarına konu ile ilgili bir elektronik posta gönderdi.

Son dönemde pazar payı hızla eriyen LG, özellikle Çin merkezli Huawei ve bir başka Güney Kore merkezli şirket olan Samsung'un artan satış rakamlarına ayak uyduramıyor.

Şirket son dönemde LG Wing 5G ve LG Rollable gibi yeni modelleriyle karşımıza çıkmasına rağmen istediği satış oranlarını hala yaklaşabilmiş değil.

Geçtiğimiz dönemde paylaşılan verilere göre, LG, geçtiğimiz aralık ayında akıllı telefon pazarında sadece yüzde 1.7'lik bir pay almış durumda.

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