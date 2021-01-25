Fransız Pasteur Enstitüsü aşı çalışmalarını durdurdu
|25 Ocak 2021 21:25
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euronews'te yer alan habere göre; Kuduz aşısını bulan Fransız kimyager Louis Pasteur'ün kurduğu Pasteur Enstitüsü, yeterince etkili olmadığı için, geliştirmekte olduğu Covid-19 aşı çalışmasını sonlandırdı.
Fransa'nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için Covid-19 aşısı üzerinde çalışmalarına son verdiğini açıkladı.
Enstitüden yapılan açıklamada, geliştirdikleri aşı adayının uygulandığı kişilerin hastalığı atlatan ya da Pfizer-Biontech gibi izin verilen Covid-19 aşılarının yapıldığı kişilere göre daha az antikor geliştirdiği kaydedildi.
Kızamık aşısı baz alınarak geliştirilen Covid-19 aşı çalışmasının, ilk klinik deneylerde yeterli etkinlik sağlanamadığı gerekçesiyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, henüz ilk aşamalarda olan diğer Covid-19 aşı çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Diğer yandan, ülkede Covid-19 aşısı geliştirmeye çalışan Sanofi Laboratuvarı, beklenenden kötü sonuçlar alındığı için aşılarının 2021 yılı sonuna kadar yetişmeyeceğini açıklamıştı.
Fransa'da 'kahraman' ilan edilen Pasteur
Fransa'nın kahramanı olarak nitelenen kimyager Louis Paster'ün kurduğu ve yönettiği enstitünün Covid-19 aşısında başarısız olması Fransızlar için bir hayal kırıklığı olduğu.
1822 doğumlu Louis Pasteur, "aşı" denilince akla ilk gelen isimlerden.
Geliştirdiği ilk kuduz aşısını tavşanlarda deneyen Pasteur, ardından 11 köpekle deneylerini sürdürdü. Pasteur, ilk kuduz aşısını 6 Temmuz 1885'de kuduz bir köpek tarafından ısırılmış 9 yaşındaki Joseph Meister'a uyguladı.
Çocuğun sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından Pasteur, ülkede "kahraman" ilan edildi.
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