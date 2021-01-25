Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi
|25 Ocak 2021 21:43
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında yurt dışında Türkiye'yi tanıtması planlanan 19 ünlü Türk şefini belirledi. Listede Masterchef programı ile tanınan Somer Sivrioğlu, şef olmadan önce profesyonel bir rüzgar sörfçüsü olan Kemal Demirasal, tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, Paris'te adını duyuran Aylin Yazıcıoğlu ve televizyonda yayınlanan yemek programlarıyla bilinen Arda Türkmen gibi isimler bulunuyor.
Bu isimlerin yanı sıra; Maksut Aşkar, köşe yazarı Refika Birgül, Musa Değdeviren, Fatih Tutak, Doğa Çiftçi, Osman Sezener, Osmanlı mutfağı araştırmacısı Ömür Akkor, Türk ve İskandinav mutfağı şeflerinden Mehmet Gürs, Civan Er, İsmet Saz, Şemsa Denizsel, Serkan Güzelçoban, Ali Güngörmüş, Vedat Başaran gibi ünlü isimler de listede yer alıyor.
Kültür Bakanlığı'nın seçtiği şefler arasında yer alan Somer Şef, bir süre önce bir Youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Türk mutfağı ilk 10'a giremez" demiş, bunun da pazarlama eksikliğinden kaynakladığına işaret etmişti. Sivrioğlu'nun başlattığı tartışmaya gastronomi yazarı Vedat Milor da katılmıştı.
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