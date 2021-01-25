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Şarkıcıydı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu

İkinci albümüne hazırlanırken, corona virüs salgınıyla beraber düğünlerin iptaliyle iş yapamaz olan Serdar Örnek, çiğ köfte yoğurarak evini geçindirmeye başladı. Pandeminin biteceği günü beklediğini söyleyen Örnek, "Pandemi biter bitmez düğünlerde yine şarkılar söyleyerek, halay çekenleri coşturacağım. O günleri çok özledim'' dedi.
 25 Ocak 2021 21:48
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Şarkıcıydı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu

Pandemi döneminde maddi zorluklarla karşılan mesleklerden biri de sanatçılar...

Evli ve 4 çocuk babası Serdar Örnek, pandemi öncesi düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlıyordu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra Avrupa'da da düğünlerin aranan ismi olan Örnek'in ayrıca bir albümü de var.

İKİNCİ ALBÜM PLANINI COVID-19 VURDU

İkinci albümü için hazırlık yapan Örnek'in planları, corona virüs salgınıyla birlikte gerçekleşemedi. Düğünlerin corona virüs önlemleriyle iptal edilmesiyle bir anda işsiz kalan Örnek, evde oturmaktan bunalınca çiğ köfteciliğe başladı.

UMUDU AŞIDA

Bir iş yeri kiralayan Örnek, burada yaptığı çiğ köfteleri satarak ailesini geçindirmeye başladı. Umudunu aşıya bağlayan Örnek, pandemini biteceği ve mesleğine geri döneceği günleri dört gözle bekliyor.

PANDEMİ BİTER BİTMEZ DÜĞÜNE

Pandemi sonrası ilk işinin ikinci albümünü tamamlamak olacağını söyleyen Örnek, "Pandemi biter bitmez düğünlerde yine şarkılar söyleyerek, halay çekenleri coşturacağım. O günleri çok özledim'' dedi.

''NEREDEYSE MÜZİĞİ UNUTTUK''

Yaklaşık 12 yıldır müzikle uğraşan Örnek, ''Avrupa'ya da açılıyorduk. Bu yıl 8- 9 düğünüm vardı. Avrupa'da, albüm çıkarttım. Pandemi bir, iki, üç ayda biter zannediyorduk. Birkaç ay oturduk evde. Baktık olacak gibi değil. Çiğ köfte işine girdik. Ben de şu şekilde önlüğü bağlıyayım ve işimin başına geçeyim dedim. Pandemi bizi perişan etti. Müzik sektörü, düğünler, yani yaklaşık bir yıldır biz neredeyse müziği unuttuk. Kısa zamanda yeni bir albümle kendimizi dostlarımıza göstereceğiz. Aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları yavaş yavaş başladı. Bu olay üzerine bütün dünya sevinmeye başladı. Biz de çok sevindik. Sıra bize geldiğinde biz de seve seve aşı olacağız. Eski günlerimize, düğünlerimize, halaylarımıza, konserlerimize, güzel günlerimize kısa zaman içinde dönmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.
DHA
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