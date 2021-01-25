Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mersin'de darp edilen hastane personeli yaralandı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde görevli Mahmut Erkeç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.
|25 Ocak 2021 22:03
|+Aa- Yazdır
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde görevli Mahmut Erkeç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.
Olay, Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde meydana geldi. Hastanede görevli olduğu sırada kazan dairesinin kapısının çalındığı duyan Mahmut Erkeç, kapıyı açtığında 3 kişiyle karşılaştı. İddiaya göre, Erkeç'i darbeden kimliği belirsiz 3 kişi, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından polise giderek şikayette bulunan Erkeç, saldırganların yakalanmasını istedi. Eski bakanlardan Kürşat Tüzmen de Erkeç'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırdı
25 Ocak 2021 20:55
|Değeri tam 6 milyon lira! Çanakkale'de ele geçirildi
25 Ocak 2021 20:34
|Ankara Emniyeti'nden kaçakçılara operasyon: 51 gözaltı
25 Ocak 2021 20:16
|Sahte polisin tuzağına düştü, 15 bin 500 lirasından oldu
25 Ocak 2021 19:41
|Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcısı gözaltında
25 Ocak 2021 18:06
|Belediye otobüsü şoförünü darp eden 3 maganda tutuklandı
25 Ocak 2021 15:51
|Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu
25 Ocak 2021 15:41
|'Saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil'
25 Ocak 2021 14:18
|Bakan Çavuşoğlu'ndan kaçırılan gemi mürettebatı açıklaması
25 Ocak 2021 13:58
|Denizli'de dağda kaybolan 3 genç bulundu
25 Ocak 2021 12:08