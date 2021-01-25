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Mersin'de darp edilen hastane personeli yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde görevli Mahmut Erkeç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.
 25 Ocak 2021 22:03
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Mersin'de darp edilen hastane personeli yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde görevli Mahmut Erkeç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde meydana geldi. Hastanede görevli olduğu sırada kazan dairesinin kapısının çalındığı duyan Mahmut Erkeç, kapıyı açtığında 3 kişiyle karşılaştı. İddiaya göre, Erkeç'i darbeden kimliği belirsiz 3 kişi, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından polise giderek şikayette bulunan Erkeç, saldırganların yakalanmasını istedi. Eski bakanlardan Kürşat Tüzmen de Erkeç'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

DHA
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