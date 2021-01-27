Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?

Mahalli idarelerin, merkezi yerleştirme dışında kurumsal bir süreçle personel almasının dayanağı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliğinin 27/A, B, C ve D maddeleridir. 27/A'nin ilk fıkrası şu şekildedir:

"(1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına bu Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabileceği gibi, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilir."

27/B maddesi ise şu şekildedir:

"(1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşlarca yapılacak sınava başvuru şekli, sınavın türü, sınav konuları, sınav kurulunun teşkili, kurulun çalışma usul ve esasları, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarılı olan asil ve yedek adayların belirlenmesi usulü, sınav sonuçlarına itiraz ile sınava ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir."

27/B maddesine gösterilen yönetmelik ise 24 aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.

Avukat alımında dair ayrıksı düzenleme yine Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliğinde yapılmıştı. 2012 yılında yönetmeliğe eklenen Ek 6. madde şu şekildedir:

"Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler."

Ancak bu madde, Danıştay 12. Dairesince iptal edilmiş, bu iptal kararı da Cumhurbaşkanlığının itirazına rağmen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurlunca onanmıştır. Danıştay Daireleri, sözlü sınavın, objektif bir sınav olan KPSS'yi etkisizleştirdiği ayrıca denetime imkan vermediğine dikkat çekmişlerdir.

Bu bağlamda, bir dava açılması hainde, emsal Danıştay İDDK kararı uyarınca mahalli idarelerin sözlü sınavla avukat alımının da iptal edilmesi mümkündür.