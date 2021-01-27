1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?

Van büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Bahçelievler Belediyesinin KPSS puanları sonrasında sözlü sınavla avukat alması hukuka uygun değildir.
 27 Ocak 2021 11:00
+Aa- Yazdır
Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?

Mahalli idarelerin, merkezi yerleştirme dışında kurumsal bir süreçle personel almasının dayanağı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliğinin 27/A, B, C ve D maddeleridir. 27/A'nin ilk fıkrası şu şekildedir:

"(1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına bu Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabileceği gibi, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilir."

27/B maddesi ise şu şekildedir:

"(1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşlarca yapılacak sınava başvuru şekli, sınavın türü, sınav konuları, sınav kurulunun teşkili, kurulun çalışma usul ve esasları, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarılı olan asil ve yedek adayların belirlenmesi usulü, sınav sonuçlarına itiraz ile sınava ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir."

27/B maddesine gösterilen yönetmelik ise 24 aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.

Avukat alımında dair ayrıksı düzenleme yine Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliğinde yapılmıştı. 2012 yılında yönetmeliğe eklenen Ek 6. madde şu şekildedir:

"Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler."

Ancak bu madde, Danıştay 12. Dairesince iptal edilmiş, bu iptal kararı da Cumhurbaşkanlığının itirazına rağmen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurlunca onanmıştır. Danıştay Daireleri, sözlü sınavın, objektif bir sınav olan KPSS'yi etkisizleştirdiği ayrıca denetime imkan vermediğine dikkat çekmişlerdir.

Bu bağlamda, bir dava açılması hainde, emsal Danıştay İDDK kararı uyarınca mahalli idarelerin sözlü sınavla avukat alımının da iptal edilmesi mümkündür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
27 Ocak 2021 11:08		 MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı
26 Ocak 2021 15:51
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
26 Ocak 2021 15:15		 1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
25 Ocak 2021 09:14
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
25 Ocak 2021 08:35		 3 bin 603 kişilik sosyal atama 26 Ocak'ta yapılacak
24 Ocak 2021 15:12
2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?
23 Ocak 2021 15:37		 500 yurt yönetim memuru alım sonuçları açıklandı
23 Ocak 2021 14:13
Deniz, hava ambulanslarına acil tıp teknisyeni ile paramedik alınacak
23 Ocak 2021 12:45		 Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme
23 Ocak 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Mutasyon virüsten nasıl korunuruz?12:11 - Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı12:10 - Dolar gün ortasında kaç TL oldu?12:04 - Bakan Çavuşoğlu: AB ile gerçek ortaklığa hazırız12:00 - Koronayı yendi, iki hafta sonra felç oldu11:52 - Yargıtay: Aile konutu şerhi olmasa dahi 'açık rıza' gerekir
11:51 - 'Toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor'11:46 - MEB'e unvan değişikliği sınav takvimini yayınla çağrısı11:39 - Askerin hayatını kurtardı, ihracata başladı11:36 - Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor11:33 - HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar çıktı11:22 - Koronayı yenen hemşire: Yoğun bakımda bulunmak korkutucuydu
11:16 - MİT'e geçen yıl terör örgütlerine yönelik 23 bin ihbar geldi11:11 - Yüz yüze eğitim tam kapasiteyle başlatılsın ve öğretmenler öncelikli aşılansın önerisi11:08 - 2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu11:06 - Erdoğan: İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmeli11:04 - Sözde medyumlardan online büyü istismarı
11:00 - Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
Tarlada 2, filede 12 TL, bahane hazır... Ürün kurudu, sel oldu, kar yağdı
SGK Borçlarını yapılandıranlar kazanıyor
Askeri okullara öğrenci almak için başvuru kılavuzu yayımlandı
Konutta yatırımcısını sevindiren üç ilçe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronanın bize öğrettikleri 2
sabina toziya 1
oğuz boyları 2
ince memed 1
irfan can kahveci transferinin bedavaya getirilmeye çalışılması 1
tufeyli 1
25.01.2021 fenerbahçe vs kayserispor maçı 1
kulakların pasını silmek 2
tapa 2
Şiir yazan erkek 2
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam