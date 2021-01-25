'Maskeni tak' diyen polise 'Sana ne benim maskemden' dedi
|25 Ocak 2021 22:53
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Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp kaçtıktan kısa bir süre sonra bir marketin içerisinde yakalandı. Polis otosuna bindirilen sürücü, polisin "Maskeni tak" uyarısına "Sana ne benim maskemden" cevabını verdi. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve aynı araç içerisinde bulunan arkadaşı ise, "Ben kaçmadım. O alkollü olduğu için kaçtı polisten" dedi. Sürücü ve arkadaşına 8 bin 978 TL ceza uygulandı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 808. Sokak üzerinde gerçekleşti. Hüseyin U. (23) idaresindeki 07 AJR 217 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Araç sürücüsü, aracını bırakıp yaya bir şekilde kaçmaya devam etti. Kaçan araç sürücüsü kısa süre içerisinde bir markete saklanmış halde bulundu. Kaçan sürücünün aynı araç içerisinde bulunan arkadaşı H.U. (20) ise kameralara dönerek arkadaşının alkollü olduğu için polisten kaçtığını, kendisinin kaçmadığı ileri sürdü. Polis, kaçan araç sürücüsü Hüseyin U.'yu maskesini takmasını konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya karşılık Hüseyin U., "Sana ne benim maskemden" diye karşılık verdi.
Polis, kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşına kısıtlama ihlali dolayısıyla kişi başı 3 bin 150 TL, polisin dur ihtarına uymayarak kaçma ve alkollü araç kullanmadan dolayı ise 2 bin 678 TL para cezası olmak üzere toplamda 8 bin 978 TL idari para cezası uyguladı.
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